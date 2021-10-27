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Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ

26.10.2021, 11:44 325513
Цой рассказал, во сколько казахстанцам обойдется платная вакцина от КВИ
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал, сколько может стоить платная вакцина от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Алексея Цоя, цены на платные вакцины будут зависеть от их закупочных цен в коммерческом сегменте.
 

В целом вакцины недорогие. Если мы смотрим, допустим, по другим вакцинам, они колеблются в различных пределах - от двух до пяти тысяч тенге", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

 
Он отметил, что основные дистрибьюторы проинформированы и должны проработать вопрос, чтобы со следующего года завести дополнительный пул вакцин, который был бы доступен на рынке. 
 
Цой также рассказал, что министерство ограничено конфиденциальностью касательно поставки вакцины Pfizer.
 

Я думаю, в ближайшее время мы, наверное, выйдем на брифинг с Pfizer и попросим, чтобы они рассказали, потому что все скреплено контрактом, имеются определенные требования", - пояснил глава Минздрава.

 

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Сводка эпидситуации: в Казахстане с начала пандемии от подтвержденного COVID-19 скончались более 12 тыс. человек

27.10.2021, 08:31 37396
Сводка эпидситуации: в Казахстане с начала пандемии от подтвержденного COVID-19 скончались более 12 тыс. человек
Фото: АГН Москва
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 26 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 932 688 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 132;
 
в городе Алматы - 230;
 
в городе Шымкенте - 38;
 
в Акмолинской области - 121;
 
в Актюбинской области - 45;
 
в Алматинской области - 88;
 
в Атырауской области - 30;
 
в ВКО - 90;
 
в Жамбылской области - 26;
 
в ЗКО - 47;
 
в Карагандинской области - 152;
 
в Костанайской области - 110;
 
в Кызылординской области - 34;
 
в Мангистауской области - 7;
 
в Павлодарской области - 223;
 
в СКО - 147;
 
в Туркестанской области - 31.
 
В Казахстане за сутки 2052 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 876 699 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 27 октября лечение от КВИ продолжают получать 49 938 человек (43 988 КВИ+ и 5 950 КВИ-), из них: в стационарах находятся 8584 пациента, на амбулаторном лечении - 41 354 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 628 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ - 101 пациент.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 октября 2021 года зарегистрирован 12 001 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 октября от КВИ+ скончались 26 человек. 
 
25 октября 2021 года зафиксировано 187 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 266 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 78 968, летальных случаев - 5020, выздоровевших - 67 998.
 
На 26 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 212 313 человек, вторым компонентом - 7 393 113 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 

В США обнаружен самый долгий носитель COVID-19

26.10.2021, 19:54 162838
В США обнаружен самый долгий носитель COVID-19
Фото: ru.newsbot.press
ВАШИНГТОН. 26 ОКТЯБРЯ - В США обнаружили самого долгого носителя COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно последним данным, 47-летняя жительница штата Мэриленд была носителем коронавирусной инфекции 335 дней, пишет Science Alert
 
По информации источника, COVID-19 у женщины был обнаружен весной 2020 года. Спустя 10 месяцев, несмотря на то, что у нее практически не было симптомов, ее доктор обнаружил, что ее тест на вирус показывает положительный результат.
 
Специалисты Национального института здоровья (NIH), сравнив образцы биоматериала, установили, что пациентка после первого заражения повторно не заражалась, но ее анализы на коронавирусную инфекцию показывали положительный результат.
 
Анализ генома вируса из организма женщины спустя десять месяцев после заражения в 2020 году показал, что вирус принадлежит к штамму B.1.332, который уже практически не циркулировал в популяции. Таким образом, ученые пришли к выводу, что все это время в ее организме оставался вирус.
 
По мнению врачей, причиной столь долгого COVID-19, возможно стало то, что за три года до заражения COVID-19 женщина прошла успешное лечение от рака крови, в результате чего в ее крови был низкий уровень B-лимфоцитов, которые отвечают за иммунитет, а точнее - за выработку антител. 
 
Тем не менее, в результате успешного лечения плазмой крови переболевших пациентка полностью выздоровела и теперь может ходить без кислородной маски.
 

Нужно быть готовыми к новым пандемиям с учетом прошлых ошибок - генсек ООН

26.10.2021, 19:03 184114
НЬЮ-ЙОРК. 26 ОКТЯБРЯ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необходимым подготовиться к новым пандемиям, чтобы не повторить ошибок, которые были допущены при нынешней пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно сообщению в Твиттере, которое генсек опубликовал сегодня, COVID-19 - не последняя пандемия, с которой мы столкнемся, но она может стать последней, в которой мы потерпели неудачу.
 
По мнению Антониу Гутерриша, нам нужна современная финансируемая система подготовки к пандемиям, которая может предотвратить повторение ошибок, совершенных в мире при столкновении с нынешней пандемией.


Напомним также, что глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу в ходе выступления на международном форуме науки и технологий в обществе выразил уверенность, что человечество обязательно столкнется с новым вирусом в будущем, и предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию.
 

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