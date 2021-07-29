Цой: Среднесуточная заболеваемость COVID-19 выросла в 5,2 раза

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Согласно матрице эпидемиологической ситуации, Республика Казахстан и 16 регионов страны находится в "красной" зоне. В "желтой" зоне только Туркестанская область, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК министр здравоохранения Алексей Цой, за последние две недели по сравнению с предыдущими двумя неделями в целом по республике отмечается подъем заболеваемости во всех регионах.

Рост заболеваемости составил 1,9 раза. По сравнению с июнем, среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза, в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в 3 раза, в связи с чем в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза. На 28 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 53%, реанимационных коек - 43%", - сказал министр.

По его информации, высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек отмечается в городах Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях.

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