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Цой: В Казахстане коронавирусом повторно заболели 800 человек

16.06.2021 6805
Цой: В Казахстане коронавирусом повторно заболели 800 человек
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на брифинге в СЦК рассказал о темпах вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Цоя, первым компонентом привиты 2 587 884 человека, что составляет 26% от подлежащего вакцинации населения. Второй компонент получили 1 480 309 казахстанцев. 
 

В прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины - по 1,2 млн доз каждого компонента", - заверил министр.

 
По его словам, поэтапные поставки вакцин осуществлялись согласно графику. Ключевая партия - с завода в Караганде. 
 

Мы видим, что наши граждане идут осознанно, приглашают друг друга на вакцинацию. Всего 0,03% вакцинированных граждан переболели ковидом. Это очень хороший процент при допуске 10% для самой лучшей вакцины при эффективности 90%. Бытует мнение, что, если человек переболел, он больше не может переболеть. Это неправильно. Порядка 800 человек в Казахстане повторно заболели КВИ. Это которые не были вакцинированы. Такая тенденция есть в других странах мира. Тысячи человек заболевают повторно. Соответственно, очень важно пройти вакцинацию и таким образом защитить себя, родных, близких", - сказал Алексей Цой. 

 
Он напомнил, что вакцинация в Казахстане добровольная. 
 

Если бы она была обязательной, мы могли бы фиксировать точные параметры и цифры. Сейчас все зависит от сознательности граждан", - подчеркнул министр.

 

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