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Цой заявил о стабилизации эпидобстановки в Казахстане

18.08.2021 26407
Цой заявил о стабилизации эпидобстановки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - На заседании правительства Республики Казахстан министр здравоохранения Алексей Цой доложил о снижении заболеваемости коронавирусом и стабилизации эпидобстановки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра здравоохранения, в Казахстане прирост за неделю снизился на 2%. На 18 августа в стране зарегистрировано 708 379 больных с положительным результатом COVID-19 и 66 381 случай с КВИ-.
 

Все регионы, за исключением Туркестанской области, находятся в "красной" зоне. На протяжении последних трех недель в Казахстане отмечается постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, за неделю в среднем регистрируется около 53 тыс. случаев", - отметил Цой.

 
По его словам, с 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в РК снизился на 14%, с 1,11 до 0,97. Занятость инфекционных коек составляет - 53%, реанимационных коек - 47%. 
 

Высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 69%, Кызылординской области - 66%, Алматинской области - 64%", - уточнили в пресс-службе правительства РК. 

 
Министр отметил также устойчивую работу медицинских организаций страны, тогда как сегодня на лечении находятся более 120 тыс. пациентов с КВИ. Вместе с тем удельный вес пациентов, поступивших в реанимацию в первые сутки, составил более 40% и связан с воздействием более агрессивного Дельта штамма, самолечением пациентов и их поздним обращением за медицинской помощью. 
 
Что касается процесса вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом в стране привито - 6,1 млн человек, охват подлежащего населения составил 62%, вторым компонентом привито около 4,8 млн человек с охватом 48% подлежащего населения. 
 
Наибольший охват, по словам министра, отмечается в 6 регионах: в городах Шымкенте, Алматы, в Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях. Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается в Мангистауской области. 
 

Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин осуществляется согласно графику. Во все регионы поставлена первая партия вакцины Sinopharm, Китай. Поставки продолжаются", - доложил Цой. 

 
Также продолжается масштабирование проекта "Ashyq". Число участников проекта превысило 111 тыс., из них лидеров - 921, число пользователей достигло 4 млн. Ежедневно более 400 тыс. казахстанцев проверяют свой статус онлайн.
 
 Мониторинговые группы продолжают контроль соблюдения карантинных мер. Согласно анализу, за последние две недели охват рейдами увеличился на 16%, число объектов с нарушением выросло в 1,2 раза. В рамках проекта "Ashyq" мониторинговыми группами охвачено 60 473 объекта, нарушения выявлены на 1183 объектах. 
 
Вместе с тем, как отметил министр, с момента внедрения "Ashyq" выявлено 46 067 посетителей с "красным" и "желтым" статусами, из них 29 930 с положительным результатом ПЦР-теста и 16 137 контактных лиц. 
 

Данная статистика показывает, что, к сожалению, некоторые граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляя угрозу заражения для окружающих", - пояснил глава МЗ РК. 

 
Кроме того, по его словам, несмотря на действующие карантинные меры в ряде регионов продолжается проведение мероприятий (свадьбы, поминальные обеды и другие) с участием большого количества людей и установлением фактов грубейших нарушений карантина. 
 
Министр обратился к премьер-министру с просьбой поручить местным исполнительным органам усилить работу мониторинговых групп. 
 
В целях обеспечения дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации в республике и недопущения роста заболеваемости и летальности от КВИ министр внес предложения: сохранить локдаун выходного дня в регионах, находящихся в "красной" и "темно-красной" зонах; усилить работу мониторинговых групп; увеличить охват вакцинацией подлежащего населения; усилить информационно-разъяснительную работу среди населения; с учетом обращений предпринимателей доработать критерии для "лидеров" проекта Ashyq.
 

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