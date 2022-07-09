В Алматы на случай новой волны пандемии подготовлены 7 тысяч коек

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АЛМАТЫ. 8 ИЮЛЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов прибыл с рабочей поездкой в Алматы. В рамках поездки вице-премьер провел в режиме видео-конференц-связи совещание с руководством города и главными врачами больниц и поликлиник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По темпам распространения коронавирусной инфекции Алматы находится в "желтой" зоне. В настоящее время отмечается подъем уровня заболеваемости. Так, прирост заразившихся увеличился до 0,2%, коэффициент распространенности - устойчиво выше 1. Наибольшее количество очагов заражений приходится на территории Алмалинского, Алатауского, Бостандыкского и Медеуского районов.

Администрацией города приняты меры по усилению контроля за вакцинацией и ревакцинацией от вируса COVID-19, изоляции больных КВИ, разъяснительной работы с населением о необходимости соблюдения основных мер профилактики, сообщает пресс-служба правительства.

Вместе с тем к новой волне пандемии в Алматы подготовлены 23 ковидные клиники с наличием 7000 коек, в том числе 250 реанимационных.

Поставленные задачи я прошу проанализировать совместно с главным государственным санитарным врачом города и принять необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - отметил Тугжанов.

Вице-премьер поручил руководству города усилить прививочную кампанию против COVID-19, а также усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.