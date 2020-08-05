Тугжанов поручил определить подлежащие вакцинации от КВИ группы населения

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова был рассмотрен ряд важных вопросов. Министерства здравоохранения, иностранных дел доложились о проводимой работе по заключению предварительных контрактов на закупку вакцины от COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает сайт главы правительства, заместитель премьер-министра поручил государственным органам определить подлежащие вакцинации группы, произвести необходимые расчеты по затратам, а также проанализировать возможность участия Казахстана в программе "COVAX Facility", предоставляющей доступ к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19.

Особо была отмечена необходимость ускорения разработки отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, а также ввода до конца текущего года биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности МОН РК в Жамбылской области.

Также Тугжанов поручил акиматам регионов и министерствам обеспечить своевременную выплату соответствующих надбавок и компенсаций медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

На заседании был заслушан отчет руководства ТОО "СК-Фармация", доложившего о наличии месячного запаса лекарственных средств в стационарах. Заместитель премьер-министра поручил обеспечить двухмесячный запас лекарств для лечения COVID-19, а также сформировать необходимый запас для лечения граждан на дому.

По итогам совещания Тугжанов дал ряд других конкретных поручений.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1158 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 555 без клинических проявлений. Всего в стране выявлено 93 820 заболевших. За сутки 2621 человек выздоровел от КВИ. Итого в стране 65 132 выздоровевших от коронавируса. За период с 27 июля по 2 августа 2020 года в Казахстане от коронавируса скончались 265 человек.

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