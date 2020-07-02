Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов вылечился от коронавируса, передает Kazakhstan Today.
У Ералы Лукпановича тест через 10 дней лечения дал отрицательный результат", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.
По информации пресс-службы, он приступил к работе.
Как сообщалось ранее, 18 июня у заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции.
В Казахстане зарегистрировано выявлено 41 065 заболевших коронавирусом.
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