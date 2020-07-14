Туркестанцы почтили память жертв коронавируса

Туркестан. 13 июля. Kazakhstan Today - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в траурном мероприятии и выразил соболезнования семьям погибших от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
Уважаемые туркестанцы! Уважаемые земляки! Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура по казахстанцам, ставшим жертвами пандемии. В этом году коронавирусная инфекция нанесла катастрофический ущерб всему миру. К сожалению, эпидемия не обошла стороной и нашу страну. Я искренне разделяю ваше горе и выражаю свои соболезнования родным и близким погибших", - сообщил глава региона.
В пресс-службе акима Туркестанской области отметили, что мероприятие, которое началось с участием акима области Умирзака Шукеева, продолжилось одновременно у здания Центральной туркестанской больницы и на площади Символов. Церемония почтения памяти жертв пандемии прошла также во всех государственных учреждениях области.
Напомним, распоряжением главы государства день 13 июля объявлен Днем общенационального траура.
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