Турция приостановила авиарейсы с Казахстаном

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Турция приостановила выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном, сообщило посольство Турции в Казахстане в Twitter , передает Kazakhstan Today.

В посольстве напомнили, что ранее Турция временно приостанавливала пассажирские авиаперевозки с большим количеством стран в связи с угрозой и риском для здоровья, созданной эпидемией коронавируса.

На этот раз в рамках аналогичной оценки 5 августа 2020 года Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном. Данное решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. После принятия решения последние взаимные рейсы, запланированные на 5 и 6 августа 202 года, были выполнены с предоставлением необходимых разрешений.

Вопрос возобновления рейсов будет рассматриваться с учетом течения пандемии и ситуации в странах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства