У 135 прибывших из ОАЭ казахстанцев анализ на COVID-19 отрицательный

Талдыкорган. 12 апреля. Kazakhstan Today - У всех 135 прибывших из ОАЭ казахстанцев анализ на COVID-19 отрицательный, передает Kazakhstan Today.

У всех пассажиров по прибытии были взяты анализы на КВИ. У всех отрицательный результат. Согласно алгоритму, они по прилёту должны находиться два дня на карантине" - сообщили в оперативном штабе Госкомиссии.

Напомним, вчера 135 казахстанцев прибыли рейсом Шарджа - Талдыкорган. Рейс сопровождался усиленными мерами безопасности. Еще на борту все пассажиры и члены экипажа прошли первичное медицинское обследование сотрудниками санитарно-эпидемиологической службы.

Весь багаж был дезинфицирован, а пассажиров доставили в ближайшие медицинские учреждения области, перепрофилированные для принятия потенциальных больных с подозрением на коронавирус. 90 человек отправлены в профилакторий города Текели, 45 оставлены в Талдыкоргане.

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