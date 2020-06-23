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У акима Алматинской области выявлен COVID-19

22.06.2020, 10:43 8263
У акима Алматинской области выявлен COVID-19
Фото: akimat-sarkan.gov.kz
Талдыкорган. 22 июня. Kazakhstan Today - У акима Алматинской области Амандыка Баталова выявлен коронавирус, передает Kazakhstan Today.
 

Аким Алматинской области Амандык Баталов ушёл на самоизоляцию. К сожалению, результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 показал положительный результат. Симптомы СOVID-19 протекают без клинических проявлений (бессимптомно)", - сообщил пресс-секретарь акима Алматы в Facebook.

 
Он добавил, что глава региона будет проходить лечение на самоизоляции и работать дистанционно.
 

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