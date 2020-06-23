У акима Алматинской области выявлен COVID-19

Фото: akimat-sarkan.gov.kz
Аким Алматинской области Амандык Баталов ушёл на самоизоляцию. К сожалению, результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 показал положительный результат. Симптомы СOVID-19 протекают без клинических проявлений (бессимптомно)", - сообщил пресс-секретарь акима Алматы в Facebook.
Он добавил, что глава региона будет проходить лечение на самоизоляции и работать дистанционно.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства