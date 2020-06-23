У акима Туркестана выявлен коронавирус

К сожалению, ковид не обошел и меня стороной. Несколько дней назад, почувствовав недомогание, обратился за помощью к врачам. Сегодня пришли результаты анализа ПЦР, подтверждающие мои опасения. На данный момент нахожусь дома на самоизоляции. Состояние относительно удовлетворительное. Работа такова, что ежедневно приходится посещать места скопления людей. И, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, всё-таки заразился коронавирусом. Надеюсь, в скором времени быть снова в строю. Берегите родных и себя!" - написал Рашид Аюпов на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, у акима Алматинской области выявлен COVID-19.
По последним данным, в Казахстане выявлено 17 732 случая коронавируса, 10 897 человек выздоровели от заболевания, 120 скончались.
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