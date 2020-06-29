У казахстанцев, полетевших отдыхать в Турцию, выявлен COVID-19

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - У четырех граждан Казахстана, полетевших на отдых в Турцию, выявлен коронавирус, они находятся в больнице Анталии, передает Kazakhstan Today.

21 июня в Турцию после длительного карантина вылетел первый казахстанский рейс направлением Алматы - Анталия с туристами на борту, сообщает телеканал "Хабар 24"

Как выяснилось, четыре пассажира оказались зараженными коронавирусом. Сейчас они находятся в городской больнице Анталии. Остальных пассажиров изолировали.

Власти Турции подготовились к нестандартным ситуациям и выделили места для лечения иностранных туристов как в местных клиниках, так и в отелях.

Посол Казахстана в Турции призывает соотечественников отнестись с большой серьезностью к заграничным поездкам во время пандемии.

По прибытии на турецкий берег у казахстанских туристов измеряют температуру. Те, у кого она выше 37-38 градусов, сдают тест на коронавирус. Далее если диагноз подтвердился, их отправляют в больницу либо, если состояние удовлетворительное, отправляют на самоизоляцию. Отмечу, что больниц достаточно, всего их в Анталии 18. Но нужно быть начеку и следить за своим состоянием здоровья", - сказал посол РК в Турции Абзал Сапарбекулы.

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