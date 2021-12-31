У нас, скорее всего, Омикрон уже появился - замакима Алматы

У нас, скорее всего, Омикрон уже появился, потому что начался рост. Несколько дней назад было 30 заболевших, сегодня - порядка 60. За несколько дней - рост в два раза. Поэтому акимат города и городской штаб по борьбе с коронавирусом призывает всех алматинцев, чтобы мы на Новый год осознавали последствия возможной вспышки в Алматы", - заявил Бабакумаров.
В свою очередь заместитель руководителя санитарно-эпидемиологической службы Алматы Садвакас Байгабулов отметил, что на прошлой неделе было отобрано 25 проб у заболевших. Продолжается геномное секвенирования циркулируемых штаммов, которое занимает в среднем от двух до четырех недель.
Он подчеркнул, что есть вероятность циркуляции штамма Омикрон в связи с двукратным увеличением регистрации новых случаев COVID-19 среди алматинцев по сравнению с прошлой неделей.
Мы полагаем, что от общего числа зараженных по городу примерно 30-40% нужно положить в ковидные стационары. По расчетам, около 10% от тех, кто попадет в госпиталь, будут тяжелыми. Поэтому подготовлена реанимация. Если не будет хватать, будем расширять", - отметил Ержан Бабакумаров.
Медики уже составляют клиническую картину для лечения Омикрона.
Напомним, тест-систему для выявления Омикрон-штамма коронавируса разработали российские ученые.
29 декабря под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось, заключительное в этом году, заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но штамм Омикрон, за месяц, выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в 5 раз выше, чем вариант Дельта. Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер.