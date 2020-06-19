У Назарбаева выявлен коронавирус

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат, сообщается на сайте Елбасы, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении .









В Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства