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У Назарбаева выявлен коронавирус

18.06.2020, 13:09 19846
У Назарбаева выявлен коронавирус
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат, сообщается на сайте Елбасы, передает Kazakhstan Today.
 

В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.


Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом. 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Премьер-министр РК Аскар Мамин и некоторые члены правительства в данный момент также находятся на самоизоляции.

В Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались. 
 

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