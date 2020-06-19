У Назарбаева выявлен коронавирус

В настоящее время Первый Президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом. 12 июня премьер-министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. Премьер-министр РК Аскар Мамин и некоторые члены правительства в данный момент также находятся на самоизоляции.
В Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.
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