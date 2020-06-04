Павлодар. 3 июня. Kazakhstan Today - У пациентки, скончавшейся от коронавируса в Павлодарской области, первый тест был отрицательный, передает Kazakhstan Today.

26 мая у пациентки поднялась температура тела, была жалоба на боли в горле. Установлен диагноз ОРВИ, назначено лечение. Получен анализ COVID-19, который показал отрицательный результат, сообщает Telegram-канал Coronavirus2020.kz

28 мая женщина была доставлена бригадой скорой помощи в пульмонологическое отделение провизорного госпиталя.

Учитывая тяжесть ситуации и дыхательную недостаточность, пациентка была госпитализирована в палату интенсивной терапии, затем подключена к аппарату ИВЛ.

Повторный анализ на КВИ, проведенный 31 мая, показал положительный результат. 1 июня пациентка была переведена в инфекционную больницу. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь, всем необходимым специалистам были даны консультации.

Несмотря на интенсивную терапию, 1 июня, в 17.05 была выявлена биологическая смерть. Согласно решению комиссии, летальный случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции", - рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.

Отмечается, что скончавшаяся на протяжении многих лет состояла на диспансерном учете с артериальной гипертензией.

Всего в Казахстане от КВИ скончались 44 человека.

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