У пациентки, скончавшейся от коронавируса в Павлодарской области, первый тест был отрицательный

26 мая у пациентки поднялась температура тела, была жалоба на боли в горле. Установлен диагноз ОРВИ, назначено лечение. Получен анализ COVID-19, который показал отрицательный результат, сообщает Telegram-канал Coronavirus2020.kz
28 мая женщина была доставлена бригадой скорой помощи в пульмонологическое отделение провизорного госпиталя.
Учитывая тяжесть ситуации и дыхательную недостаточность, пациентка была госпитализирована в палату интенсивной терапии, затем подключена к аппарату ИВЛ.
Повторный анализ на КВИ, проведенный 31 мая, показал положительный результат. 1 июня пациентка была переведена в инфекционную больницу. Ей была оказана вся необходимая медицинская помощь, всем необходимым специалистам были даны консультации.
Несмотря на интенсивную терапию, 1 июня, в 17.05 была выявлена биологическая смерть. Согласно решению комиссии, летальный случай зарегистрирован как от коронавирусной инфекции", - рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.
Отмечается, что скончавшаяся на протяжении многих лет состояла на диспансерном учете с артериальной гипертензией.
Всего в Казахстане от КВИ скончались 44 человека.
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