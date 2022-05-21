У переболевших COVID-19 снижаются когнитивные функции

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НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 3 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 686 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Минздрава, 18 мая в стране зафиксировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.

На 21 мая лечение от КВИ продолжает получать 141 человек (87 КВ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне - 92 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

В Казахстане на 21 мая I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 497 035 человек, II компонентом - 9 269 636 человек. Ревакцинированы 4 274 735 человек.