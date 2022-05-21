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У переболевших COVID-19 снижаются когнитивные функции

20.05.2022, 18:49 5106
МОСКВА. 20 МАЯ - Как сообщает РИА Новости, выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID-19 людей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Все очень тяжело выходили из этой инфекции, этап реконвалесценции сопровождался выраженным снижением когнитивных функций, наверное, у двух третей людей, которые перенесли эту инфекцию, и это продолжалось дольше, чем во время даже тяжелой гриппозной инфекции", - сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

 
Психиатр добавил, что длительность этого процесса зависела от тяжести перенесенной инфекции.
 

новости по теме

В Казахстане за прошедшие сутки 3 человека заболели COVID-19

21.05.2022, 11:32 2111
В Казахстане за прошедшие сутки 3 человека заболели COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 21 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 3 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 686 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Минздрава, 18 мая в стране зафиксировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
На 21 мая лечение от КВИ продолжает получать 141 человек (87 КВ+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне - 92 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.
 
В Казахстане на 21 мая I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 497 035 человек, II компонентом - 9 269 636 человек. Ревакцинированы 4 274 735 человек.
 

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 16 новых случаев COVID-19

20.05.2022, 09:27 7106
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 683 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минздрава, 18 мая в стране зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 20 мая лечение от КВИ продолжает получать 151 человек (92 КВИ+ и 59 КВИ-), из них в стационарах находится 56 пациентов, на амбулаторном уровне - 95 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 20 мая I компонентом против коронавируса провакцинированы 9 496 050 человек, II компонентом - 9 267 945 человек. Ревакцинировано - 4 251 535 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19

19.05.2022, 11:43 9781
В Казахстане за сутки зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 667 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 3, Алматы - 3, в Карагандинской области - 1. 
 
В Казахстане 9 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 291 922 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
18 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинированы 9 494 927 человек, вторым компонентом вакцинированы 9 266 403 человека. 
 

Более 800 млрд тенге было потрачено за 2 года на борьбу с пандемией в Казахстане

18.05.2022, 14:03 14676
Более 800 млрд тенге было потрачено за 2 года на борьбу с пандемией в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказала, сколько средств было потрачено на борьбу с коронавирусом с начала пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году из бюджета было потрачено 252 млрд тенге, из них 28 млрд тенге - на покупку лекарств, защитных средств и медтехники", - сообщила министр. 

 
Большая часть выделенных средств - 197 млрд тенге пошла на доплаты медикам и командировочные расходы, в основном сотрудников СЭС, рассказала Гиният. Еще 20 млрд тенге в 2020 году были направлены на оплату по оказанию медпомощи населению. Из них 5 млрд тенге были затрачены на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких по линии Всемирного банка.
 
В 2021 году, по ее данным, было выделено 556 млрд тенге. Борьба с вирусом велась весь год.
 

97 млрд ушло на покупку вакцин, шприцев и диагностику КВИ. 413 млрд тенге - на доплаты медикам и командировочные расходы, 40 млрд - из фонда медстрахования на оплату лечения в больницах", - уточнила министр. 

 
В 2022 году на борьбу с пандемией выделено 86 млрд тенге.
 

Из них 9 млрд - на покупку вакцины, купили вакцины Vero Cell и QazVac, 20 млрд тенге выплатили "СК-Фармация" за покупку вакцины Pfizer в прошлом году, мы об этом в мажилисе говорили", - резюмировала глава Минздрава.

 

В Минздраве рассказали, введут ли карантин из-за штамма стелс-омикрон

18.05.2022, 12:14 15801
В Минздраве рассказали, введут ли карантин из-за штамма стелс-омикрон
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала о течении заболевания штаммом коронавируса стелс-омикрон и о том, будет ли введен карантин на фоне его распространения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Ажар Гиният, стелс-омикрон протекает легче, чем дельта, но при этом он быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию.
 
Она уточнила, что данный штамм коронавируса выявлен в 12 регионах страны, а также в Нур-Султане и Алматы. 
 

Мы не ожидаем, что он приведет к каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания", - сказала Гиният.


Также она добавила, что на сегодняшний день нет оснований для введения  масочного режима. Решение о его возврате будет зависеть от эпидситуации в стране.

Минздрав РК выявил циркуляцию стелс-омикрон-штамма коронавируса.
 

В Казахстане за сутки выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом

18.05.2022, 08:42 16976
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 660 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые случаи заболевания выявлены в Нур-Султане - 3, в Алматы - 2, в СКО - 1.
 
За 16 мая выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 
Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 18 мая лечение от КВИ продолжают получать 142 человека (86 КВИ+ и 56 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне - 93 пациентa.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
На 17 мая 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 494 082 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 264 861 человек. Ревакцинировано - 4 207 904 человека.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

17.05.2022, 11:33 19746
НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 654 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 4, в Алматы – 1. 
 
В Казахстане 5 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии всего в стране выздоровели 1 291 903 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
16 мая 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 493 163 человека, вторым компонентом провакцинирован 9 263 281 человек. 
 

В Казахстане за сутки выявлено 5 новых случаев COVID-19

16.05.2022, 10:08 23881
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 305 649 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 3.
 
В Казахстане за сутки 1 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 291 898 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 мая лечение от КВИ продолжают получать 196 человек (90 КВИ+ и 106 КВИ-), из них в стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне - 145 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 
В Казахстане на 16 мая I компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 492 972 человека, II компонентом - 9 262 898 человек. Ревакцинирован 4 182 431 человек.
 

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