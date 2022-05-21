У переболевших COVID-19 снижаются когнитивные функции

МОСКВА. 20 МАЯ - Как сообщает РИА Новости, выраженное снижение когнитивных функций было примерно у двух третей переболевших COVID-19 людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Все очень тяжело выходили из этой инфекции, этап реконвалесценции сопровождался выраженным снижением когнитивных функций, наверное, у двух третей людей, которые перенесли эту инфекцию, и это продолжалось дольше, чем во время даже тяжелой гриппозной инфекции", - сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
Психиатр добавил, что длительность этого процесса зависела от тяжести перенесенной инфекции.