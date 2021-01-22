У перенесших КВИ через два месяца начинают выпадать волосы

Москва. 21 января. Kazakhstan Today - У перенесших коронавирус пациентов спустя несколько недель после болезни часто начинают выпадать волосы, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дерматовенеролога, трихолога Елену Бабаеву.

Сейчас часто бывает телогеновое постковидное выпадение волос", - рассказала она.

Врач добавила, что случается это спустя полтора-два месяца после заражения и не представляет опасности.

Это просто реакция, и потом все восстанавливается", - пояснила Бабаева.

Ранее специалисты рассказали , чего нельзя делать после вакцинации от COVID-19.

По состоянию на 23.59 20 января в Казахстане зарегистрировано 172 412 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 1180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 172 412 случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства