У половины казахстанцев появился иммунитет к коронавирусу

Алматы. 25 июля. Kazakhstan Today - В организме каждого второго казахстанца есть антитела к коронавирусу. Такими данными поделились специалисты клинико-диагностических лабораторий страны, передает Kazakhstan Today.

По словам специалистов, за последнюю неделю установлено, что среди граждан, которые решили самостоятельно провериться на COVID-19, свыше 50% в той или иной форме уже сталкивались с вирусом, сообщает телеканал КТК

После резкой вспышки пневмонии, а также небывалого ажиотажа в больницах тысячи казахстанцев стали подозревать коронавирус и у себя. Но пройти ПЦР-тест смогли далеко не все: сначала цены на анализы взлетели, а после и сами тесты в стране закончились.

Тогда неравнодушные граждане решили сдать кровь на антитела, которые, по сути, являются защитной реакцией организма и наглядно свидетельствуют о том, переболел все-таки человек ковидом или нет. Один из республиканских медцентров начал сбор подобных анализов меньше недели назад.

В пятницу вечером, после первых 300 пациентов, я услышал для меня очень удивительную цифру: 60% положительных результатов на исследование на иммуноглобулин класса G. О чем это говорит? О том, что из 300 пришедших к нам в медицинские офисы людей, сдавших на этот анализ, 60% сталкивались в том или ином виде с ковидом. Фактически они переболели", - рассказал генеральный директор медицинской компании Фуат Дивеев.

Поддерживают коллегу и в другой лаборатории. Там с момента начала тестирования на антитела анализы успели взять больше чем у 100 тыс. человек. За последнюю неделю положительные результаты они выявили у 50% обратившихся.

Специалисты подчеркивают: антитела определяются в организме человека примерно через две недели с момента заражения, но пациентам необходимо внимательно следить за своим самочувствием и при наличии симптомов болезни соблюдать меры безопасности. А вот как долго антитела живут в организме переболевшего, пока точно неизвестно.

На сегодняшний день нет длительных наблюдений за продолжительностью жизни антител. Но те научные исследования, которые проводятся, говорят о том, что антитела живут в течение двух-трех месяцев, затем их количество может снижаться. Вплоть до уровня, который не поддается определению. Здесь все очень индивидуально. Но в некоторых источниках указано, что антитела могут жить в течение полугода, тем самым давая защиту организму от повторного заражения", - рассказал директор по маркетингу и инновациям сети клинико-диагностических лабораторий Алексей Балась.

Сейчас в Казахстане дополнительным методом лечения коронавирусной инфекции является переливание плазмы с антителами тяжелым пациентам. В Национальном центре крови сообщили, что забор биоматериала они начали еще в апреле, однако первое время казахстанцы крайне неохотно шли навстречу. Сейчас же наибольшее число доноров наблюдается в столице, Алматы и Таразе.

По стране насчитывается 670 доз сдачи иммунной плазмы. Из них 277 доз уже получили по заявкам медицинские организации. Также 119 доз уже было перелито совместно с интенсивной терапией пациентам. Дополнительным методом лечения считается иммунная плазма, и плюс с основным лечением состояние данных пациентов улучшилось", - сообщила заведующая отделением комплектования донорских кадров Научно-производственного центра трансфузиологии Эльмира Капеева.

Донорами иммунной плазмы сегодня могут стать не все, у специалистов есть ряд требований к кандидатам. Казахстанцы должны быть старше 18 лет, не иметь никаких хронических заболеваний и переболеть коронавирусом не в бессимптомной форме. За сдачу крови доноров ждет вознаграждение почти в 20 тыс. тенге. По словам медиков, никакого урона для здоровья такая процедура не несет.

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