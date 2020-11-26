У прилетевшего без ПЦР-справки казахстанца обнаружили COVID-19

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - У прилетевшего без справки казахстанца обнаружили коронавирус, передает Kazakhstan Today.

За 24 ноября 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Египта, Турции, Кореи, ОАЭ, РФ, Грузии, Польши, Узбекистана, Кыргызстана и Германии. Из 1420 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1328 человек, без справок прибыл 91 человек - граждан РК. В том числе: в аэропорт Нур-Султан - 4 рейса (191 пассажир, со справками - 184, без справок - 7); в аэропорт Алматы - 9 рейсов (1229 пассажиров, со справками - 1145, без справок - 84). Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. По результатам ПЦР-анализа у одного пассажира выявлена коронавирусная инфекция", - сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

Также сообщается, что гражданин Российской Федерации, прибывший авиарейсом из Турции, депортирован из аэропорта Алматы в связи с предоставлением просроченной справки о прохождении теста на COVID-19.

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