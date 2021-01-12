У ЗКО есть риск оказаться в "красной зоне" - главный санврач

Уральск. 11 января. Kazakhstan Today - По словам главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, если уровень заболеваемости в области не снизится, то придется ужесточить ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", с 8 января область находится в "желтой" зоне, однако есть риск оказаться в "красной зоне".

Если будет продолжаться в таком темпе, мы можем оказаться в "красной зоне", поэтому если анализировать прошедшую неделю и если уровень заболеваемости не снизится, тогда опять, наверное, будут подниматься ограничительные мероприятия: по времени, по объектам и общественному транспорту. До 15 января мы будем анализировать, если заболеваемость будет увеличиваться, тогда этот вопрос - усиление ограничительных мероприятий по нашей области - будет подниматься на следующем оперштабе", - объяснил Мухамгали Арыспаев.

В свою очередь, аким ЗКО Гали Искалиев подчеркнул, что это будет крайней мерой.

Этого нельзя допускать, конечно, по ситуации надо смотреть. Для того чтобы ограничить деятельность предприятий, будут нужны серьезные основания. Более подробный анализ подготовьте, проанализируйте риски", - заявил глава области.

По состоянию на 23.59 10 января в Казахстане зарегистрировано 163 019 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрированы 746 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 163 019 случаев.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января, в "красной" зоне находятся Акмолинская и Атырауская области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства