Участники испытаний австралийской вакцины от COVID-19 получили ложноположительные результаты на ВИЧ

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Дальнейшие испытания австралийской вакцины от COVID-19 остановлены после того, как участники первой фазы испытаний получили ложноположительные тесты на ВИЧ-инфекцию, передает Kazakhstan Today.

Университет Квинсленда и CSL сегодня объявили, что первая фаза испытаний вакцины UQ-CSL v451 от COVID-19 показала, что препарат вызывает устойчивый ответ на вирус и имеет высокие показатели безопасности. У 216 не было выявлено серьезных побочных эффектов или опасений по поводу безопасности. Однако после консультаций с правительством Австралии CSL решила, что не будет переходить к фазе 2/3 испытаний вакцины-кандидата", - говорится в совместном релизе разработчиков препарата - Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL

При этом в релизе отмечается, что "первая фаза испытаний вакцины будет продолжена". По словам разработчиков, дальнейший анализ данных покажет, как долго сохраняются антитела. На данный момент исследования показывают, что уровень антител уже снижается, говорится в релизе, пишет РИА "Новости"

Ранее власти Австралии отменили заказ стоимостью миллиард долларов на 50 миллионов доз местной вакцины против COVID-19. По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, комитет национальной безопасности правительства страны решил отменить сделку из-за опасений, что информация о ВИЧ-инфекции подорвет доверие населения к программе вакцинации.

Как сообщила газета Sidney Morning Herald, при создании вакцины австралийские ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка ВИЧ. По словам источника, знакомого с проведением клинических испытаний, хотя этот фрагмент не представляет "абсолютно никакого риска для здоровья людей", у некоторых добровольцев в ответ на него начали вырабатываться антитела.

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