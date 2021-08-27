Новый учебный год в Алматы: Бекшин подписал новое постановление

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АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, регулирующее деятельность образовательных учреждений города в новом учебном году в условиях пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению, разрешается обучение в 2021 - 2022 учебном году в штатном формате во всех организациях образования.

Соответствующим госструктурам поручено обеспечить обучение в штатном формате в образовательных организациях при соблюдении санитарно-противоэпидемиологических мероприятий; 100% вакцинации педагогов и персонала (за исключением лиц, имеющих противопоказания либо переболевших КВИ в течении последних 3-х месяцев); внедрении приложения Ashyq при входе для регистрации работников организации, родителей, посетителей, обучающихся в возрасте старше 18 лет; соблюдении масочного режима.

Кроме того необходимым условиям очного обучения является наличие достаточного количества рециркуляторов, санитайзеров, антисептиков, обязательная термометрия.

Запрещаются проведения массовых мероприятий, в том числе родительских собраний.

Отменяется кабинетная система, за исключением лабораторных и практических занятий.

Поручено разобщить начальные, средние и старшие классы с учетом максимальной возможности по времени начала занятий).

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь









Напомним, на сайте агентства проводится опрос на тему: "Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим считаете ли вы, что дети должны вернуться к посещению школ?".





В общей сложности 70% опрошенных поддерживают возможность онлайн-обучения: из них 35% считают, что необходимо продолжить дистанционное обучение; 35% - за предоставление родителям возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. За возвращение в школы проголосовали 26% участников. 2% выбрали ответ "Мне все равно".





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