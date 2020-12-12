Ученые: боль в глазах может свидетельствовать о наличии коронавируса

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Вирус SARS-CoV-2, являющийся причиной коронавирусной инфекции, в первую очередь является респираторным заболеванием. Но исследователи полагают, что стоит обратить внимание на вероятность заражения COVID-19 через глаза, передает Kazakhstan Today.

Британские ученые отмечают, что боль в глазах может свидетельствовать о наличии коронавируса. Объясняется это тем, что вирус может попадать в организм не только через дыхательные пути, но и через слизистую глаз.

Результаты онлайн-опроса показали, что это был самый значительный симптом, который испытывали люди, страдающие COVID-19. Ответы испытуемых показали, что наиболее частыми глазными симптомами, с которыми сталкивались участники исследования, были светобоязнь (18%), боль в глазах (16%), зуд в глазах (17%). Более 80% участников сообщили, что у них появились проблемы с глазами в течение двух недель после других симптомов COVID-19", - сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства