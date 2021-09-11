Ученые назвали самый живучий штамм КВИ

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ВАШИНГТОН. 10 СЕНТЯБРЯ - Ученые из США считают, что штаммы коронавируса Мю и Лямбда не вытеснят штамм Дельта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый Мю-штамм при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител, сообщает РИА Новости

По мнению вирусологов, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет Дельта и его подштаммы, поскольку он наиболее заразный.

Пока ничто не могло сравниться с Дельтой", - говорит вирусолог Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона Тревор Бедфорд,

По мнению ряда ученых, заразность Дельт-штамма в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.

Ранее сообщалось , что колумбийские учёные при изучении нового Мю-штамма коронавируса обнаружили неизвестные генетические вставки, которые делают вирус более опасным по сравнению с другими штаммами.

8 сентября заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана Айнагуль Куатбаева сообщила , что штамм Мю в Казахстане не обнаружен.

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