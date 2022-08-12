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Ученые обнаружили в России новый штамм коронавируса - дельтакрон

11.08.2022, 12:24 4801
МОСКВА. 11 АВГУСТА - При исследованиях в Петербурге был выявлен новый вариант коронавируса, который пока не был замечен в других странах, - гибрид омикрона и дельты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов омикрон и дельта. Опасность "российского дельтакрона" еще предстоит изучить, сообщает РБК
 
Штамм коронавируса дельта был впервые описан в Индии в конце 2020 года и некоторое время был доминирующим в большинстве стран мира. Однако в 2021 году его начал быстро вытеснять более заразный штамм омикрон, впервые выявленный в Южной Африке. В итоге именно этот штамм, более заразный и вызывающий в большинстве случаев менее тяжелое течение болезни, стал доминирующим. В июне Роспотребнадзор сообщал, что на омикрон приходится почти 98,3% всех выявляемых в стране случаев COVID-19. 
 
Как рассказал Прусс, вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов омикрона и дельты, - это большая редкость, поскольку штамм дельта практически исчез. 
 

Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус", - рассказал ученый. 

 
Ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен, отмечает Прусс, поэтому, вероятнее всего, его родина - Россия. Тем не менее распространенность штамма пока невелика, по крайней мере в Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа. 
 

Опасен ли недавно открытый "русский дельтакрон", еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной дельты есть способность поражать легкие, которая ослабла у омикрона, но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов. Тут и более активное прочтение геномов нужно, и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы, и даже случайное тестирование на ковид. Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля", - констатирует Прусс. 

 
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с РБК также отметил, что пока что говорить о свойствах новой химеры, или дельтакрона, рано. 
 

Новые варианты должны быть предметом тщательного изучения специалистов. Данные сведения о химере SARS CoV-2 получены на весьма ограниченной выборке, о свойствах рекомбинантов пока судить рано", - подчеркивает он. 

 
По словам Аграновского, возникновение таких гибридов вполне возможно при высокой доле зараженного населения. 
 

Вирус меняется за счет двух механизмов: внесения мутаций и рекомбинаций (перетасовки кусков РНК генома). Чем больше актов репликации (попросту, чем больше зараженных людей в популяции), тем выше шанс возникновения новых вариантов, которые могут получить преимущество и закрепиться", - объясняет он.

 

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Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу

12.08.2022, 08:49 916
Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Нур-Султан перешел в "зеленую" зону по коронавирусу. За сутки в столице зарегистрировано 375 случаев заболевания COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1643 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), из них: 
 
в городе Нур-Султане - 375, 
 
в городе Алматы - 191, 
 
в городе Шымкенте - 13, 
 
в Акмолинской области - 128, 
 
в Актюбинской области - 57, 
 
в Алматинской области - 13,
 
в Жетысуской области - 32,
 
в Атырауской области - 38, 
 
в ВКО - 44, 
 
в Абайской области - 28,
 
в Жамбылской области - 33, 
 
в ЗКО - 105, 
 
в Карагандинской области - 196, 
 
в Улытауской области - 14,
 
в Костанайской области - 104, 
 
в Кызылординской области - 34, 
 
в Мангистауской области - 43, 
 
в Павлодарской области - 113, 
 
в СКО - 68, 
 
в Туркестанской области - 14.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 374 277 случаев заболевания.
 
Все регионы находятся в "зеленой" зоне.
 
В Казахстане за сутки 2186 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 336 456 человек.
 
На 11 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 569 244 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 348 420 человек.
 
По данным Минздрава, за 10 августа зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-)
 
На 12 августа лечение от КВИ продолжает получать 24 461 человек (24 148 КВИ+ и 313 КВИ-), из них в стационарах находятся 1240 пациентов, на амбулаторном уровне - 23 221 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
 

В Казахстане за сутки выявлено более 1600 новых случаев заболевания коронавирусом

11.08.2022, 08:36 7021
В Казахстане за сутки выявлено более 1600 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 372 634 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 370, 
 
в городе Алматы - 185, 
 
в городе Шымкенте - 16, 
 
в Акмолинской области - 109, 
 
в Актюбинской области - 82, 
 
в Алматинской области - 16,
 
в Жетысуской области - 53,
 
в Атырауской области - 48, 
 
в ВКО - 29, 
 
в Абайской области - 26,
 
в Жамбылской области - 33, 
 
в ЗКО - 118, 
 
в Карагандинской области - 191, 
 
в Улытауской области - 37,
 
в Костанайской области - 89, 
 
в Кызылординской области - 22, 
 
в Мангистауской области - 34, 
 
в Павлодарской области - 105, 
 
в СКО - 78, 
 
в Туркестанской области - 10. 
 
По данным Минздрава, за 9 августа зарегистрировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
 
На 11 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 026 человек (24 692 КВИ+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находятся 1242 пациента, на амбулаторном уровне - 24 692 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 38 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.
 
На 10 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 567 735 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 347 128 человек.
 
В Казахстане за сутки 2458 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 334 270 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1650 случаев заболевания коронавирусом

10.08.2022, 08:55 12581
В Казахстане за сутки зарегистрировано 1650 случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1650 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 370 983 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 427, 
 
в городе Алматы - 183, 
 
в городе Шымкенте - 28, 
 
в Акмолинской области - 81, 
 
в Актюбинской области - 78, 
 
в Алматинской области - 30,
 
в Жетысуской области - 37,
 
в Атырауской области - 48, 
 
в ВКО - 52, 
 
в Абайской области - 34,
 
в Жамбылской области - 31, 
 
в ЗКО - 68, 
 
в Карагандинской области - 200, 
 
в Улытауской области - 29,
 
в Костанайской области - 97, 
 
в Кызылординской области - 45, 
 
в Мангистауской области - 31, 
 
в Павлодарской области - 88, 
 
в СКО - 49, 
 
в Туркестанской области - 14.
 
На 10 августа лечение от КВИ продолжают получать 25 827 человек (25 499 КВИ+ и 328 КВИ-), из них в стационарах находятся 1333 пациента, на амбулаторном уровне - 24 494 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
В Казахстане за сутки 2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровели 1 331 812 человек.
 
На 9 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 566 309 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 345 383 человека. Ревакцинировано 5 197 149 человек.
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы - в "зеленой" зоне.
 
По данным Минздрава, за 8 августа выявлено 30 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
8 августа 1 человек скончался от КВИ+.
 

В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об эпидситуации в городе

09.08.2022, 14:33 16276
В управлении общественного здоровья Алматы рассказали об эпидситуации в городе
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 9 АВГУСТА - Представитель управления общественного здравоохранения города Алматы Гульжайнат Тлеген рассказала о ситуации с коронавирусом на брифинге региональной службы коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За 8 августа в Алматы зарегистрировано 200 случаев коронавирусной инфекции, из них 193 случая с симптомами. В стационарах города на сегодняшний день проходят лечение 123 пациента, всего развернуто 500 коек. Под наблюдением врачей находятся 1662 пациента", - сообщила представитель управления общественного здравоохранения. 

 
Главной мерой профилактики, по словам Гульжайнат Тлеген, остается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Она напомнила, что массовая вакцинация населения стартовала в Алматы 2 апреля прошлого года. На сегодняшний день функционируют 88 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 99 прививочных бригад в количестве 315 человек. 
 

Всего на сегодняшний день вакцинированы первым компонентом препарата 1 241 540 человек, вторым компонентом - 1 207 511 горожан. Привиты вакциной Pfizer (Comirnaty) 119 065 человек, в том числе 4684 беременные женщины, 15 896 кормящих и 55 045 подростков. После стартовавшей 22 ноября 2021 года ревакцинации повторную прививку получили 606 513 человек", - продолжила спикер УОЗ. 

 
Отвечая на вопросы журналистов, представитель УОЗ города Алматы Гульжайнат Тлеген сообщила о том, что в мегаполисе все вакцины в достаточном количестве. К примеру, вакцины "Синофарм" VeroCell 52 658 тысяч, Qaz Vaс - порядка 2 тысяч и Pfizer (Comirnaty) около двух тысяч доз. 
 
В сентябре и октябре в Алматы ожидается поступление Qaz Vaс 28 200 доз и Pfizer (Comirnaty) 26 910 доз. Последний препарат предназначен, в частности, для подростков, беременных и кормящих женщин. 
 
Также она напомнила, зачем нужна третья вакцина, то есть ревакцинация. 
 

Человек, который получает вакцину, он ограждает себя от рисков и переносит заболевания в легкой форме. Исследования давно доказали, что защита от коронавирусной инфекции начинает снижаться со временем после получения первых доз вакцин, особенно в связи с преобладанием разных штаммов. Мы пережили несколько волн, новые штаммы. Видим, что каждая волна ослабевает, вирус мутирует. И люди, которые вакцинированы, они более стойки к заболеванию, а ослабевание иммунитета начинается через 6-12 месяцев после вакцинации. Для того чтобы усилить поствакцинальный иммунный ответ, нужна ревакцинация", - объяснила представитель УОЗ. 

 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 1128 новых случаев коронавируса

09.08.2022, 08:36 17946
В Казахстане за сутки зарегистрировано 1128 новых случаев коронавируса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 369 333 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 335, 
 
в городе Алматы - 200, 
 
в городе Шымкенте - 9, 
 
в Акмолинской области - 65, 
 
в Актюбинской области - 13, 
 
в Алматинской области - 17,
 
в Жетысуской области - 40,
 
в Атырауской области - 7, 
 
в ВКО - 17, 
 
в Абайской области - 27,
 
в Жамбылской области - 23, 
 
в ЗКО - 34, 
 
в Карагандинской области - 197, 
 
в Улытауской области - 17,
 
в Костанайской области - 8, 
 
в Кызылординской области - 13, 
 
в Мангистауской области - 8, 
 
в Павлодарской области - 80, 
 
в СКО - 11, 
 
в Туркестанской области - 7. 
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.
 
На 8 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 564 853 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 343 827 человек. Ревакцинировано 5 168 456 человек.
 
В Казахстане за сутки 1691 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 329 423 человека.
 
За 7 августа зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
7 августа 2 человека скончались от КВИ+.
 
На 9 августа лечение от КВИ продолжают получать 26 548 человек (26 239 КВИ+ и 309 КВИ-), из них в стационарах находится - 1456 пациентов, на амбулаторном уровне - 25 092 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 31 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

Число заболевших коронавирусом в Казахстане снизилось

08.08.2022, 08:21 21861
Число заболевших коронавирусом в Казахстане снизилось
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 368 205 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 301, 
 
в городе Алматы - 202, 
 
в городе Шымкенте - 12, 
 
в Акмолинской области - 89, 
 
в Актюбинской области - 28, 
 
в Алматинской области - 12,
 
в Жетысуской области - 24,
 
в Атырауской области - 26, 
 
в ВКО - 10, 
 
в Абайской области - 22,
 
в Жамбылской области - 40, 
 
в ЗКО - 49, 
 
в Карагандинской области - 327, 
 
в Улытауской области - 2,
 
в Костанайской области - 63, 
 
в Кызылординской области - 25, 
 
в Мангистауской области - 16, 
 
в Павлодарской области - 83, 
 
в СКО - 26, 
 
в Туркестанской области - 16.
 
В Казахстане за сутки 2061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 327 732 человека. 
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан.
 
На 8 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 116 человек (26 804 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находится 1466 пациентов, на амбулаторном уровне - 26 650 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 8 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 
По данным Минздрава, 6 августа зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
1 человек скончался от КВИ+.
 
В Казахстане по состоянию на 8 августа I компонентом провакцинировано 10 800 688 человек, II компонентом - 10 534 343 человека. Ревакцинирован 5 154 381 человек.
 

В Казахстане за сутки выявлено менее 2 тысяч заболевших COVID-19

07.08.2022, 09:27 26266
В Казахстане за сутки выявлено менее 2 тысяч заболевших COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1988 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 366 832 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1988 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 521, 
 
в городе Алматы - 295, 
 
в городе Шымкенте - 32, 
 
в Акмолинской области - 106, 
 
в Актюбинской области - 66, 
 
в Алматинской области - 19, 
 
в Жетысуской области - 31, 
 
в Атырауской области - 39, 
 
в ВКО - 33, 
 
в Абайской области - 44, 
 
в Жамбылской области - 53, 
 
в ЗКО - 67, 
 
в Карагандинской области - 339, 
 
в Улытауской области - 32, 
 
в Костанайской области - 97, 
 
в Кызылординской области - 36, 
 
в Мангистауской области - 34, 
 
в Павлодарской области - 95, 
 
в СКО - 33, 
 
в Туркестанской области - 16. 
 
По данным Минздрава, на 4 августа выявлено 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано. 
 
В Казахстане за сутки 2652 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровел 1 325 671 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 6 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 563 968 человек, вторым компонентом вакцинировано 9 342 806 человек. 
 
На 5 августа лечение от КВИ продолжают получать 28 469 человек (28 157 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1466 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 003 пациента. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов. 
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в регионах Казахстана на 7 августа в "желтой" зоне Нур-Султан. Остальные регионы в "зеленой" зоне. 
 

В Казахстане зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусом

06.08.2022, 08:49 31361
В Казахстане зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 364 844 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены
 
в городе Нур-Султане - 579, 
 
в городе Алматы - 337, 
 
в городе Шымкенте - 29, 
 
в Акмолинской области - 103, 
 
в Актюбинской области - 74, 
 
в Алматинской области - 30,
 
в Жетысуской области - 74,
 
в Атырауской области - 43, 
 
в ВКО - 33, 
 
в Абайской области - 30,
 
в Жамбылской области - 60, 
 
в ЗКО - 90, 
 
в Карагандинской области - 341, 
 
в Улытауской области - 25,
 
в Костанайской области - 88, 
 
в Кызылординской области - 57, 
 
в Мангистауской области - 39, 
 
в Павлодарской области - 89, 
 
в СКО - 47, 
 
в Туркестанской области - 29. 
 
В "желтой" зоне находится Нур-Султан, остальные регионы в "зеленой" зоне.
 
За сутки 2287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 323 019 человек.
 
За 4 августа зарегистрировано 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 5 августа лечение от КВИ продолжают получать 28 469 человек (28 157 КВИ+ и 312 КВИ-), из них в стационарах находятся 1466 пациентов, на амбулаторном уровне - 27 003 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 9 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
На 5 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 562 103 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 341 536 человек.
 

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