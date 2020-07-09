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Москва. 8 июля. Kazakhstan Today - Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Газета "Известия" с помощью известных российских эпидемиологов и вирусологов выяснила, где выше опасность заражения COVID-19. Определяя потенциально опасные территории, российские ученые оказались во многом солидарны с японскими специалистами, опубликовавшими по этому поводу научную статью, пишет издание.

Ученые предупреждают: несмотря на то, что практически все ограничительные меры сняты, многие общественные места остаются опасными в плане заражения COVID-19. На первом месте - любые плохо проветриваемые помещения.

Тут важно не столько само назначение помещения, сколько то, как в нем работает вентиляция. Если воздух циркулирует плохо, опасность будет представлять любое замкнутое пространство", - рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

На втором месте в рейтинге - места, где люди близко общаются на протяжении долгого периода времени.

На мой взгляд, наиболее опасным может быть общественный транспорт в час пик. Также угрозу представляют магазины и аптеки у дома, в которых скапливаются очереди", - считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Александр Лукашев.

Ситуация усугубляется тем, что сейчас люди несколько расслабились, перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

На третьей позиции, согласно опросу, расположились бары, рестораны и клубы, в которых проходят различные вечеринки. По словам сотрудницы научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елены Беловой, самыми опасными в плане распространения коронавируса можно назвать любые помещения, где проходят празднования с большим количеством людей.

Также заразиться можно в храмах, где собирается много верующих, сообщила Елена Белова. Культовые сооружения - на четвертом месте рейтинга. Это подтверждают и зарубежные наблюдения. В частности, на мероприятии церковного хора в штате Вашингтон заразились 87% участников, о чем сообщил эпидемиолог из отдела общественного здравоохранения округа Скагит Ли (США) Ли Хамнер. 53 человека из 61 были инфицированы, двое впоследствии умерли. Дело в том, что во время пения люди могут распространять с капельками слюны частички вируса. Певцы также глубоко дышат, что увеличивает вероятность заражения.

Пятое место занимают другие общественные места, где люди занимаются активной деятельностью. По данным опроса, проведенного в Японии, высокая динамика передачи вируса характерна для помещений, где посетители на протяжении длительного времени тяжело дышат и громко говорят: в фитнес-клубах, на театральных представлениях и концертах, конференциях.

Хитоси Ошитани из Университета Тохоку в Сендае (Япония) и его коллеги проанализировали несколько десятков групп, состоящих по меньшей мере из пяти инфицированных людей, которые посетили одно и то же мероприятие. Из 61 выявленных случаев массового заражения часть произошла в больницах и домах престарелых. Однако чуть более половины людей были инфицированы на музыкальных мероприятиях, в ресторанах и на рабочих местах. Исследователи особенно отметили группу из 30 посетителей концерта живой музыки - среди заболевших были исполнители, зрители и персонал, обслуживающий мероприятие.

Есть и другие места, где можно подхватить коронавирус. По мнению ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М.В. Ломоносова Романа Зиновкина, к опасным с точки зрения заражения относятся театры, кинотеатры, раздевалки в фитнес-центрах или бассейнах. Особенно эксперт выделил стоматологические кабинеты, поскольку при лечении зубов образуется огромное количество аэрозольных капель, в которых могут присутствовать частицы патогена.

Вирус может в большом количестве находиться на стадионах, а также передаваться во время спортивных игр.

К самым потенциально опасным местам я бы отнес трибуны стадионов - болельщики кричат, обнимаются после гола, скандируют речевки. Караоке тоже представляет опасность, еще и потому, что люди там поют в один микрофон. По той же причине угрозу несут кальянные. Стоит помнить, что никогда не знаешь, где заразишься. Тесного контакта с людьми всегда лучше избегать, и не только в период пандемии коронавируса", - отметил интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Роман Комнов.

Необходимо помнить о мерах предосторожности: соблюдать дистанцию и носить маску и перчатки. И не забывать, что заразным может быть человек без симптомов. Такие люди часто не снижают социальной активности, считая себя здоровыми.

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