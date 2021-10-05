Ученые предупреждают об угрозе "твиндемии"

Фото: Из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Ученые предупреждают, что если очередная, четвертая по счету глобальная волна инфекции (а она уже практически неизбежна), наложится на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении по всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Насколько велика вероятность такого "двойного удара" - или, как говорят на Западе, "твиндемии" (от английского слова "twins" - "двойня") - и что можно сделать, чтобы себя защитить, рассказали ученые Русской службе Би-би-си

Затишье перед бурей

Сезон простудных заболеваний в северном полушарии начинается, как правило, с наступлением первых холодов и продолжается почти полгода - где-то до середины марта.

Прошлый, 2020 год оказался большим исключением из этого правила. Подавляющее большинство школ были закрыты, да и взрослые преимущественно сидели по домам, так что разносить простуду и грипп было особо некому.

Например, в Соединенных Штатах, где вирус гриппа ежегодно уносит от 20 до 60 тысяч жизней, из которых по меньшей мере 200 детей, в прошлом сезоне скончался только один ребенок. В общей же сложности с сентября по март на всю 330-милионную страну больных гриппом едва набралось полторы тысячи.

Этой осенью ситуация принципиально иная. В развитых странах, где значительная часть населения уже сделала прививку от Covid-19, власти понемногу снимают ограничительные меры. Дети возвращаются в школы, взрослые - в офисы и рестораны. Неудивительно, что поползла вверх и статистика простудных заболеваний.

В России, например, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла вдвое. По данным Роспотребназдора на конец четверга, в 62 регионах эпидемия уже зафиксирована официально и продолжает набирать обороты.

Параллельно с этим заходит на новую волну и коронавирусная пандемия: статистика новых случаев Covid-19 в России стабильно растет уже на протяжении трех недель и останавливаться явно не собирается.

Мы стоим перед угрозой эпидемии сразу двух респираторных вирусов, и в результате система здравоохранения легко может оказаться перегруженной, не справившись с потоком больных", - предупреждает профессор Медицинской школы Гарвардского университета Даниэль Соломон.

С таким прогнозом согласны большинство экспертов-эпидемиологов. По их словам, возвращение жизни в привычное русло будет неизбежно сопровождаться и возвращением привычных инфекций.

Беда не приходит одна

Конечно, заранее нельзя быть уверенным ни в чем, но я думаю, этой зимой нас ждет значительный рост заболеваемости и гриппом, и вирусом HRSV, поражающим нижние дыхательные пути. То есть к нам вот-вот вернутся сразу два вируса, задавленные прошлой зимой", - говорит профессор вирусологии из Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета Дэвид Мэттьюс.

Тем, кто не боится сезонного гриппа и считает его относительно безопасным заболеванием, профессор Мэттьюс напоминает статистику. Ежегодно от этого "безобидного" вируса (и связанных с ним осложнений) погибают в общей сложности примерно 650 тысяч человек. Так что, по его словам, недооценивать обе эти инфекции ни в коем случае не стоит.

В группе риска пожилые люди с хроническими заболеваниями (то есть на фоне пандемии они уязвимы дважды) и дети с неокрепшим еще иммунитетом. В отличие от коронавируса, который в детском возрасте обычно как раз переносится относительно легко, у них намного выше шанс тяжело заболеть и попасть в больницу.

Ребенок, попавший с гриппом в реанимацию, - обычное дело. Конечно, для молодых и здоровых грипп - это, скорее, досадная неприятность: ну кто из нас не болел гриппом. Но мы знаем, что он ежегодно убивает десятки и сотни тысяч людей. Он убивает стариков, он убивает младенцев. Поэтому нам очень повезло, что от гриппа можно сделать прививку. От HRSV вот нельзя, хотя разработки вакцины ведутся уже несколько десятилетий", - уверяет Дэвид Метьюс.

Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Университетского колледжа Лондона и президент британской академии медицинских наук Энн Джонсон указывает еще на одну потенциальную опасность: известно, что от года к году грипп довольно значительно мутирует. Иногда, примерно раз в 10 лет, это приводит к появлению нового, более опасного штамма. Так, например, произошло в 2009 году, когда начавшаяся в Мексике вспышка свиного гриппа переросла в глобальную эпидемию.

Хорошая новость, по ее словам, заключается в том, что нового локдауна вводить не потребуется. Для борьбы с гриппом идеально подходят уже привычные нам меры: ношение масок, регулярное и тщательное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, а главное - вакцинация. Профессор Мэттьюс убежден: в этом году привиться от гриппа лучше даже тем, кто никогда в жизни раньше этого не делал. Чтобы по максимуму защитить не только себя, но и окружающих.

На фоне массовой вакцинации от коронавируса ученые даже провели специальное исследование, чтобы выяснить, можно ли делать обе прививки подряд с небольшим перерывом и в каком порядке они работают лучше. Ответ однозначный: можно. И даже в один день.

Конечно, ни одна прививка не способна дать гарантированную и полную защиту от болезни, уточняет эксперт. Но вот от попадания в больницу убережет наверняка, так что игнорировать самый эффективный из известных способов защиты ни в коем случае нельзя.

Когда вы садитесь в машину и пристегиваете ремень, вы делаете это не потому, что собираетесь попасть в аварию, правда? И не потому, что ремень дает гарантию, что в случае аварии вы останетесь в живых или не получите серьезных травм. Вы пристегиваетесь потому, что если вдруг авария все же случится, ремень принципиально повышает ваши шансы на благополучный исход", - сравнивает укол вакцины с ремнями безопасности профессор Мэтьюс.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства