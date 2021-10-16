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Ученые рассказали об искусственном происхождении коронавируса

15.10.2021, 10:52 70768
Ученые рассказали об искусственном происхождении коронавируса
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 15 ОКТЯБРЯ - Профессор Российской академии наук Петр Чумаков и доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова рассказали об искуственном роисхождении коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Коронавирус имеет искусственное происхождение. Такую точку зрения высказал член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков, пишет Lenta.ru.
 
По его словам, на лабораторное происхождение COVID-19 указывает создавшаяся структура и особенности его эволюции - он имеет мало общего с другими родственными вирусами и развивается, нарушая все правила.
 
Чумаков подчеркнул, что при этом обвинять в распространении инфекции Китай еще рано, потому что эксперименты над коронавирусами проводились в США. 
 

Почему-то утечка произошла именно в Ухане. Значит, кому-то это было выгодно. Конечно, это мог быть просто человеческий фактор, а может и биологическая диверсия", - заявил профессор.

 
Он подчеркнул, что есть мнение, согласно которому COVID-19 распространился на несколько месяцев раньше, чем был обнаружен на рынке в Китае. Сейчас врачи изучают образцы анализов крови, которые были собраны до пандемии, чтобы определить "нулевого" пациента и выяснить, когда вирус появился в стране.
 
В свою очередь биолог Анна Баранова рассказала, что вирус можно "проэволюционировать" в пробирке для получения его различных мутаций. Такие эксперименты могли бы проводиться в том числе и для того, чтобы изобрести вакцину, которая сможет "перегнать" вирус. 
 

Необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций", - заявила вирусолог, отметив, что некоторые эксперты считают подобные эксперименты причиной появления COVID-19.

 
Кроме того, специалист отметила, что у вакцин от COVID-19 на данный момент нет задачи догнать мутации коронавируса. Однако при желании можно сделать так, чтобы вакцина вырвалась вперед.
 
Ранее о природном происхождении коронавируса также рассказал глава центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. По его мнению, несмотря на то, что COVID-19 имеет естественное происхождение, первые заражения людей могли произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения. Специалист подчеркнул, что происхождение вируса доказывается существованием недавно обнаруженного близкородственного ему коронавируса.
 

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    Ревакцинация "Спутником Лайт" продлевает иммунитет к коронавирусу минимум на полгода

    16.10.2021, 09:03 33022
    МОСКВА. 16 ОКТЯБРЯ - Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" спустя полгода продлевает иммунитет к коронавирусу на шесть-семь месяцев. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Дополнительное бустирование вторым компонентом "Спутника V" поднимает уровень протективных антител и довольно-таки значительно. А в диапазоне от 300 до 500 bounding antibody units (BAU) здесь достаточно бустирования только "Спутником Лайт". И, соответственно, это диапазон наиболее часто встречающийся после шести месяцев использования "Спутника V", поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев", - сказал микробиолог.

     
    Такой вывод основан на данных более 4 тыс. привитых москвичей, пишет ТАСС.
     
    По данным Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины "Спутник Лайт" против превалирующего в России штамма "дельта" составила 70%. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на этот штамм приходится 97% заражений коронавирусом.
     
    Напомним, министерством здравоохранения РК совместно с Консультативной комиссией по иммунизации населения выработаны подходы к ревакцинации населения. 
     

    Учитывая международный опыт, рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ", - сообщил Алексей Цой.

     
    Он подчеркнул, что лица, получившие вакцинацию векторными вакцинами, ревакцинируются через девять месяцев инактивированной вакциной; лица, получившие вакцинацию инактивированными вакцинами, - через шесть месяцев векторной вакциной; лица, получившие м-РНК-вакциной, - через шесть месяцев инактивированной или векторной вакциной. Также возможна ревакцинация идентичными вакцинами.
     

    Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончался 31 человек

    16.10.2021, 08:30 34642
    Сводка эпидситуации в РК: от коронавируса и пневмонии скончался 31 человек
    НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 15 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 914 699 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    За прошедшие сутки зарегистрировано 1900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
     
     в городе Нур-Султане - 236;
     
    в городе Алматы - 35;
     
    в городе Шымкенте - 59;
     
    в Акмолинской области - 121;
     
    в Актюбинской области - 50;
     
    в Алматинской области - 167;
     
    в Атырауской области - 42;
     
    в ВКО - 119;
     
    в Жамбылской области - 23;
     
    в ЗКО - 52;
     
    в Карагандинской области - 161;
     
    в Костанайской области - 107;
     
    в Кызылординской области - 31;
     
    в Мангистауской области - 11;
     
    в Павлодарской области - 177;
     
    в СКО - 162;
     
    в Туркестанской области - 31.
     
    За прошедшие сутки в Казахстане 1954 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших - 856 930.
     
    На 16 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 770 человек (-46 069 + и 6 701 КВИ-), из них в стационарах находится - 9 037 пациент, на амбулаторном уровне - 43 733 пациента.
     
    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
     
     - в тяжелом состоянии - 636 пациентов;
     
     - в состоянии крайней степени тяжести - 186 пациентов;
     
     - на аппарате ИВЛ - 123 пациента.
     
    По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 15 октября 2021 года зарегистрировано 11 700 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 октября от КВИ+ скончались 28 человек. 
     
    14 октября зафиксировано 127 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 200 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 789, летальных случаев - 4949, выздоровевших - 66 139.
     
    На 16 октября первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинировано 8 003 776 человек вторым компонентом - 7 097 611 человек.
     
    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 октября 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне - Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области; в "зеленой" зоне - Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
     

    В Алматинской области выявили 189 новых случаев заражения КВИ

    15.10.2021, 21:02 117370
    В Алматинской области выявили 189 новых случаев заражения КВИ
    Фото: из открытых источников
    ТАЛДЫКОРГАН. 15 ОКТЯБРЯ - В регионе на утро 15 октября зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 36 детей до 14 лет, 32 школьника и 5 студентов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Наибольшее количество заражений зафиксировано в Талдыкоргане - 45, в Талгарском и Енбекшиказахском районах, 25 и 17 человек соответственно. 
     
    Всего по одному случаю зарегистрировано в Саркандском и Райымбекском районах. 
     
    Напомним, что всего в области было зарегистрировано 53 466 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Темп прироста за последние две недели остаётся на одном уровне 0,3%.
     
    По состоянию на 23.59 14 октября в Казахстане подтверждено 912 799 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
     

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