Ученые рассказали об искусственном происхождении коронавируса

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МОСКВА. 15 ОКТЯБРЯ - Профессор Российской академии наук Петр Чумаков и доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова рассказали об искуственном роисхождении коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Коронавирус имеет искусственное происхождение. Такую точку зрения высказал член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков, пишет Lenta.ru

По его словам, на лабораторное происхождение COVID-19 указывает создавшаяся структура и особенности его эволюции - он имеет мало общего с другими родственными вирусами и развивается, нарушая все правила.

Чумаков подчеркнул, что при этом обвинять в распространении инфекции Китай еще рано, потому что эксперименты над коронавирусами проводились в США.

Почему-то утечка произошла именно в Ухане. Значит, кому-то это было выгодно. Конечно, это мог быть просто человеческий фактор, а может и биологическая диверсия", - заявил профессор.

Он подчеркнул, что есть мнение, согласно которому COVID-19 распространился на несколько месяцев раньше, чем был обнаружен на рынке в Китае. Сейчас врачи изучают образцы анализов крови, которые были собраны до пандемии, чтобы определить "нулевого" пациента и выяснить, когда вирус появился в стране.

В свою очередь биолог Анна Баранова рассказала, что вирус можно "проэволюционировать" в пробирке для получения его различных мутаций. Такие эксперименты могли бы проводиться в том числе и для того, чтобы изобрести вакцину, которая сможет "перегнать" вирус.

Необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций", - заявила вирусолог, отметив, что некоторые эксперты считают подобные эксперименты причиной появления COVID-19.

Кроме того, специалист отметила, что у вакцин от COVID-19 на данный момент нет задачи догнать мутации коронавируса. Однако при желании можно сделать так, чтобы вакцина вырвалась вперед.

Ранее о природном происхождении коронавируса также рассказал глава центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. По его мнению, несмотря на то, что COVID-19 имеет естественное происхождение, первые заражения людей могли произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения. Специалист подчеркнул, что происхождение вируса доказывается существованием недавно обнаруженного близкородственного ему коронавируса.