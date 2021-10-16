Ученые рассказали об искусственном происхождении коронавируса

МОСКВА. 16 ОКТЯБРЯ - Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" спустя полгода продлевает иммунитет к коронавирусу на шесть-семь месяцев. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дополнительное бустирование вторым компонентом "Спутника V" поднимает уровень протективных антител и довольно-таки значительно. А в диапазоне от 300 до 500 bounding antibody units (BAU) здесь достаточно бустирования только "Спутником Лайт". И, соответственно, это диапазон наиболее часто встречающийся после шести месяцев использования "Спутника V", поэтому использование "Спутника Лайт" через шесть месяцев для такой категории вакцинированных является очень перспективным и эффективным способом продления протективного иммунитета еще по крайней мере на шесть-семь месяцев", - сказал микробиолог.
Такой вывод основан на данных более 4 тыс. привитых москвичей, пишет ТАСС
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По данным Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины "Спутник Лайт" против превалирующего в России штамма "дельта" составила 70%. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на этот штамм приходится 97% заражений коронавирусом.
Напомним, министерством здравоохранения РК совместно с Консультативной комиссией по иммунизации населения выработаны подходы к ревакцинации населения.
Учитывая международный опыт, рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ", - сообщил Алексей Цой.
Он подчеркнул, что лица, получившие вакцинацию векторными вакцинами, ревакцинируются через девять месяцев инактивированной вакциной; лица, получившие вакцинацию инактивированными вакцинами, - через шесть месяцев векторной вакциной; лица, получившие м-РНК-вакциной, - через шесть месяцев инактивированной или векторной вакциной. Также возможна ревакцинация идентичными вакцинами.
НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 15 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 914 699 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1900 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 236;
в городе Алматы - 35;
в городе Шымкенте - 59;
в Акмолинской области - 121;
в Актюбинской области - 50;
в Алматинской области - 167;
в Атырауской области - 42;
в ВКО - 119;
в Жамбылской области - 23;
в ЗКО - 52;
в Карагандинской области - 161;
в Костанайской области - 107;
в Кызылординской области - 31;
в Мангистауской области - 11;
в Павлодарской области - 177;
в СКО - 162;
в Туркестанской области - 31.
За прошедшие сутки в Казахстане 1954 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровевших - 856 930.
На 16 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 770 человек (-46 069 + и 6 701 КВИ-), из них в стационарах находится - 9 037 пациент, на амбулаторном уровне - 43 733 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 636 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 186 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 123 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 15 октября 2021 года зарегистрировано 11 700 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 октября от КВИ+ скончались 28 человек.
14 октября зафиксировано 127 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 200 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 789, летальных случаев - 4949, выздоровевших - 66 139.
На 16 октября первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинировано 8 003 776 человек вторым компонентом - 7 097 611 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 октября 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне - Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области; в "зеленой" зоне - Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
Фото: из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 15 ОКТЯБРЯ - В регионе на утро 15 октября зарегистрировано 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 36 детей до 14 лет, 32 школьника и 5 студентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Наибольшее количество заражений зафиксировано в Талдыкоргане - 45, в Талгарском и Енбекшиказахском районах, 25 и 17 человек соответственно.
Всего по одному случаю зарегистрировано в Саркандском и Райымбекском районах.
Напомним, что всего в области было зарегистрировано 53 466 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Темп прироста за последние две недели остаётся на одном уровне 0,3%.
По состоянию на 23.59 14 октября в Казахстане подтверждено
912 799 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.