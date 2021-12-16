Ученые создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон

МОСКВА. 16 ДЕКАБРЯ - Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС), рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне", - сообщает Роспатент .

Запатентованное решение представляет собой использование иммунобиологического средства, обеспечивающего развитие реакций гуморального и клеточного иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у детей старше 1 месяца.

Нередко с диагнозом COVID-19 в стационары попадают молодые пациенты, в связи с этим важно защитить эту группу населения. На сегодняшний день разработано мало эффективных средств защиты от коронавирусной инфекции для детей. Их разработка является сложной, так как иммунная система детей имеет ряд отличий от иммунной системы взрослых. Согласно описанию патента, изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против COVID-19 у детей старше месяца", - отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Патент, полученный учеными, является девятнадцатым решением, касающимся вакцинных препаратов против SARS-CoV-2. Предыдущие 18 изобретений относились к четырем типам вакцин:

1. Ученые НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи разработали варианты иммунобиологических средств, относящихся к векторным вакцинам на основе аденовируса;

2. Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора создали пептидные вакцины из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов;

3. Под руководством основателя "АТГ Сервис Ген" Ильи Духовлинова разработана векторная вакцина с использованием фрагментов антигенов коронавируса – белков M, S, N, Е SARS-CoV-2.

4. Под руководством ученого из ФГБНУ ИЭМ Александра Суворова создана живая вакцина против COVID-19 на основе штамма Enterococcus faecium L3.

По данным на 14 декабря 2021 года, российские изобретатели с начала пандемии подали 1000 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано 440 патентов. Заявки на изобретения для борьбы с COVID-19 рассматриваются в приоритетном порядке в среднем в течение 26 дней.

Вакцины, разработанные российскими учеными, позволяют максимально полно вакцинировать население России и тем самым предотвратить распространение COVID-19 среди всех возрастных групп.