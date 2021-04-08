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Ученые заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье

07.04.2021 9667
Ученые заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье
Фото: bb.lv
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Британские и американские ученые заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Исследование опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry. В нем говорится, что каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения. В исследовании участвовали 236 тысячи пациентов. Специалисты проверяли наличие у переболевших COVID-19 последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя полгода после того, как у них впервые было выявлено заражение.
 

Выяснилось, что у людей, переболевших COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями. Наиболее распространенными нервными или психическими расстройствами оказались тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Ученые отметили, что для 13% пациентов диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые", - пишет Лента.RU.

 
По данным издания, за период пандемии число обратившихся за психологической или психиатрической помощью россиян увеличилось от 10 до 30%. В департаменте труда и социальной защиты Москвы подчеркнули, что с 1 марта по 31 декабря 2020 года на телефон неотложной психологической помощи поступило на 28% звонков больше, чем год назад. Кроме того, увеличился спрос на услуги психологов.
 

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