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Ученый призвал всех вакцинироваться от КВИ и не бояться побочных явлений

11.05.2021 8749
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - 11 мая в своем расширенном интервью региональной службы коммуникаций Алматы президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал, что вакцинация является единственным способом вернуться к прежней жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По мнению вирусолога, профессора медицины, члена американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, весь мир вступает в очень ответственную фазу борьбы с коронавирусом, так как созданы высокоэффективные вакцины, которые реально помогают.
 

Коронавирус меняет свою структуру, мутирует, и в этой ситуации важно, чтобы мы сумели мобилизовать свои силы, чтобы у коронавируса не было возможности мутировать. Это достигается тем, чтобы максимальное количество людей были вакцинированы. Представим, что люди, населяющие планету, тяжело больны COVID-19, экономика в коматозном состоянии - и вдруг ученые создали вакцины. Как и любое лекарство, вакцины будут эффективны, если применены в достаточных дозах. Дозировка вакцины определяется тем, какое количество людей вакцинируется. Чем больше людей вакцинируется, тем быстрее будет создан коллективный иммунитет", - отметил Алмаз Шарман.

 
Он отметил, что существуют самые разные точки зрения о том, какое количество населения должны получить прививку. Эти цифры варьируются в пределах 70-80%. Ясно одно: чем больше людей получит вакцину, тем быстрее завершится история с пандемией.
 
Алмаз Шарман также сообщил, что людям не стоит переживать по поводу безопасности вакцины.
 

Нежелательные последствия прививки достаточно безобидные. Это бывает боль мышечная, в плече, у некоторых боль в животе. Все эти симптомы проходят в течение 24-36 часов. Вакцина предназначена для того, чтобы натренировать иммунную систему, чтобы она боролась при встрече с реальным коронавирусом. Это как при тренировке мышц: когда мы недостаточно натренированы, то после интенсивной физической нагрузки болят мышцы. Приблизительно то же самое происходит с вакциной. Почему люди по-разному реагируют? Это связано с тем, что люди когда-то сталкивались с другими коронавирусами. На самом деле коронавирус представлен более чем 300 разновидностями. Это большое семейство", - рассказал президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман.

 
Он подчеркнул, что у многих нет побочных явлений и это очень хорошо. Это говорит о том, что иммунная система таким образом мобилизуется. 
 

Это нормальное явление. Я призываю всех вакцинироваться и не бояться побочных явлений",- сказал Шарман.

 
Кроме того, не стоит отказываться от вакцинации лицам с хроническими заболеваниями и аллергикам. Единственное исключение: если у человека был отек Квинке.
 
Профессор добавил, что недавно вернулся из Калифорнии, где наблюдал за тем, как активно в этом регионе проходит вакцинация, благодаря которой уже 4 июня жители юга США смогут вернуться к привычной жизни, уже сейчас здесь отменили масочный режим на улицах.

По состоянию на 23.59 10 мая в Казахстане зарегистрировано 346 497 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1766 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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