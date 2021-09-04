Учёные: Мутация вариантов вируса SARS-CoV-2 связана с увеличением скорости его эволюции

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Австралийские ученые доказали, что мутация вариантов вируса SARS-CoV-2 связана с увеличением скорости его эволюции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Если раньше вирус имел около двух мутаций в месяц, то сейчас - от 10 до 15. К примеру, в 2020 году в мире появились четыре новых подвида, выделенные ВОЗ в группу с наивысшей оценкой угрозы: британский Альфа, южноафриканский Бета, бразильский Гамма и индийский Дельта, сообщает телеграмм-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Отмечается, что вышеназванные варианты быстро распространяются, вызывают более тяжелое течение заболевания и менее восприимчивы к антителам, образовавшимся после перенесенной инфекции или вакцинации. Результаты показали, что новые варианты возникают за несколько недель, а не за несколько месяцев.

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