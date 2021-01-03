Украина подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Киев. 2 января. Kazakhstan Today - Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса "Спутник V" для его производства на территории страны и вакцинации граждан, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, слова которого приводятся в субботу на ее сайте.

В. Медведчук рассказал, что компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр министерства с заявлением о госрегистрации "Спутника V" 30 декабря. По его словам, у компании квалифицированный персонал и достаточные производственные мощности для производства вакцины.

Он также сообщил, что передача клеточной линии для производства вакцины "Спутник V" из России на Украину может быть осуществлена за две недели, а наладить ее производство получится в срок от трех до шести месяцев, пишет ТАСС

Медведчук подчеркнул, что разработчик вакцины - НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи - в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу клеточной линии для производства вакцины украинскому предприятию.

Как напомнил Медведчук, клинические исследования этой первой в мире вакцины, которую зарегистрировали в России еще в августе 2020 года, провели на десятках тысяч добровольцев, доказана безопасность и эффективность препарата на уровне выше 95%. Кроме того, подтверждено, что препарат подходит для людей старше 60 лет. Его применение уже одобрили в Сербии, Аргентине и Белоруссии, а готовятся производить в Китае, Индии, Южной Корее, Бразилии и Казахстане.

Заявки на приобретение этой вакцины подали более 50 стран мира", - подчеркнул политик.

По мнению Медведчука, возможный отказ органов власти Украины или любое препятствование правовой процедуре регистрации "Спутника V" будет свидетельствовать "о преступных намерениях" Киева лишить граждан страны необходимой защиты от коронавируса. При этом он пообещал, что ОПЗЖ будет "последовательно защищать гарантированное Конституцией Украины право граждан на охрану здоровья и добиваться привлечения к ответственности тех, кто, выполняя требование заокеанских хозяев Украины, будет препятствовать защите жизни и здоровья украинских граждан".

Ранее Медведчук встретился с руководством Российского фонда прямых инвестиций и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, после чего заявил, что Киев может решить вопрос с вакцинацией населения, наладив производство "Спутника V" на территории Украины. Однако украинские власти отказались от этого препарата и ведут переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса, кроме российских. 30 декабря стало известно, что Киев заключил контракт на поставку более 1,9 млн доз препарата, произведенного китайской компанией Sinovac Biotech, первая партия из 700 тыс. доз которого ожидается в феврале.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране за все время пандемии к настоящему моменту достигло 1 069 517, зарегистрирован 18 731 летальный исход.





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