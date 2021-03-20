УОЗ Алматы опровергла слухи о закрытии ЦГКБ

АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В ЦГКБ Алматы развернуты дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией. При этом больница продолжит оказывать многопрофильную плановую помощь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ЦГКБ, согласно эшелонированию медицинских организаций стационарного типа, развернуто дополнительное количество коек для приема пациентов с КВИ. Это делается в рамках предотвращения распространения в Алматы COVID-19 и лечению больных с коронавирусом. В ЦГКБ с 12 марта развернуты 80 инфекционных коек. Дополнительно идут подготовительные работы по разворачиванию еще 120 коек", - сообщили в акимате Алматы.

При этом произведены кадровые перемещения из отделений, перепрофилированных для лечения больных с КВИ.

Как отметили в управлении общественного здоровья, для справедливого и дифференцированного подхода к перемещению сотрудников сформированы списки медицинского персонала. Все будут работать по гибкому графику в КВИ-отделениях.

Все основные сотрудники будут задействованы в оказании медицинской помощи, в отпуска без содержания никто не отправлен. ЦГКБ продолжает оказывать многопрофильную плановую стационарную помощь. Также продолжает работу Клинико-диагностический центр ЦГКБ", - подчеркнули в акимате.

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