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Услуги мобильных бригад для населения будут бесплатными - МЗ РК

03.07.2020, 20:54 5644
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Мобильные бригады при поликлиниках создаются для наблюдения за пациентами с симптомами COVID-19 и пневмониями, а также пациентами, выписанными после лечения в стационаре, передает Kazakhstan Today. 
 
В Министерстве здравоохранения отметили, что мобильные бригады также будут применяться для обеспечения максимальной доступности медпомощи и предотвращения осложнений после лечения в стационарах. Мобильные бригады также будут обслуживать пациентов с хроническими заболеваниями на дому, патронаж беременных и детей по показаниям.
 

Эта новая услуга для скорой помощи, которая будет оказываться для населения бесплатно. Государство будет оплачивать каждый вызов через Фонд социального медицинского страхования (ФСМС). Для контактных больных и симптомами на Covid-19 будут брать ПЦР-тест", - сообщили в МЗ РК.

 
Оплата услуг мобильных бригад будет производиться ФСМС. За каждый вызов поликлиники получат по 5400 тенге.
 
Все сотрудники мобильной бригады будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами и другими принадлежностями, чтобы на месте оказать необходимую помощь и консультацию.
 
Ранее вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что в больницах и в службе скорой помощи будут сформированы мобильные бригады.
 

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