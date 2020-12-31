Утверждены санитарные требования в день голосования

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на заседании Центральной избирательной комиссии рассказал об алгоритме по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан при проведении выборов депутатов мажилиса и маслихатов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, на каждом избирательном участке должно быть обеспечено дежурство медицинских работников или волонтеров у входа в помещение для измерения температуры посредством бесконтактных термометров. Обеспечивается наличие санитайзеров для дезинфекции рук; дистанционных разметок и указателей по маршруту движения для избирателей; наличие на входе и выходе из помещения контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты; наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела (выше 37 градусов).

Все члены избирательных комиссий должны соблюдать масочный режим в течение всего периода работы, со сменой каждые 3 часа, обрабатывать руки при входе в помещение, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта. Также необходимо проводить влажную уборку помещений избирательных комиссий, расставить мебель и техническое оборудование на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга.

Кроме того, необходимо исключить прямой контакт при выдаче избирательных бюллетеней.

Избирателями документ, удостоверяющий личность, предъявляется члену избирательной комиссии в развернутом виде, в руки не передается", - отметил Киясов.

Все члены избирательной комиссии в регионах, которые, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года будут находиться в зонах повышенного и умеренного риска (красной и желтой зонах), должны предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов.

Не допускается на избирательном участке нахождение членов избирательной комиссии и других участников избирательного процесса, на которых распространяются условия самоизоляции или карантина", - добавил главный государственный санитарный врач.

При приеме от избирателей заявления на голосование вне помещения, необходимо уточнить, находится ли избиратель на самоизоляции в связи с COVID-19.

Члены избирательной комиссии при выезде для организации голосования вне помещения, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. Избирателям, в случае необходимости будут предоставлены средства индивидуальной защиты. Дезинфекцию переносной урны необходимо проводить до и после каждого избирателя.

При приеме протоколов участковой комиссии об итогах голосования необходимо строго соблюдать меры безопасности. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования необходимо проведение их санитарной обработки дезинфицирующим средством. Наблюдателями, доверенными лицами обеспечивается соблюдение масочного режима в течение всего периода пребывания на избирательном участке. Все наблюдатели, доверенные лица в регионах, которые, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 25 декабря 2020 года находятся в красной и желтой зонах, должны предварительно пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Тест на COVID-19 методом ПЦР необходимо сдать не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов. Места расположения наблюдателей и представителей средств массовой информации должны быть размещены с учетом социального дистанцирования на расстоянии не менее 1,5-2 метров. При этом условия обеспечивают возможность четкого обозрения хода голосования, процедуры подсчета голосов", - сказал Киясов.

Избирателям при голосовании рекомендуют использовать свою ручку, при ее отсутствии ручку, предоставленную избирательной комиссией. Нельзя приводить с собой детей.

Участники голосования, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или которые находятся на карантине в связи с коронавирусной инфекцией, должны уведомить об этом члена избирательной комиссии при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.

Напомним, по состоянию на 23.59 29 декабря в Казахстане зарегистрировано 153 925 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на сегодняшний день в "красной" зоне находится Атырауская область, в "желтой" - Нур-Султан, Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области. Все остальные регионы - в "зеленой" зоне.

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