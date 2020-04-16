В 11 регионах Казахстана создаются центры для лечения наиболее тяжелых пациентов с COVID-19

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - В 11 регионах Казахстана создаются региональные центры для лечения наиболее тяжелых пациентов с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра здравоохранения РК в 11 регионах страны создаются региональные центры интенсивной терапии для оказания медицинской помощи наиболее тяжелым пациентам с COVID-19", - сообщил Оперативный штаб Госкомиссии.

Кроме этого, утвержден приказ министра о транспортировке пациентов в республиканские медицинские организации в условиях режима ЧП, где прописан четкий алгоритм госпитализации и перевозки.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 126 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 2 млн.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля введен режим чрезвычайного положения.

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