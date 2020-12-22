В Казахстане начали производство вакцины "Спутник V"

Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане начали производить вакцину от коронавируса "Спутник V", передает Kazakhstan Today.

Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте главы казахстанского правительства.

На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз.

Массовая вакцинация "Спутником V", произведенным в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр РК подчеркнул особую важность локализации промышленного производства вакцины "Спутник V" в Казахстане.

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