Вакцину "Спутник V" можно адаптировать под новые коронавирусы

Москва. 18 февраля. Kazakhstan Today - Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, благодаря чему удалось так быстро разработать и зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", передает Kazakhstan Today.

Почему мы так быстро изготовили и зарегистрировали "Спутник"? Потому что еще несколько лет назад, когда распространился ближневосточный коронавирус MERS, эту вакцину уже сделали. И, если появится новый тип вируса, мы также адаптируем наш препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни", - сказал Онищенко.

Он добавил, что мутации коронавируса не затрагивают генетический код вируса и существующая вакцина действует против всех новых штаммов COVID-19, пишет РИА "Новости"

Препарат "Спутник V" зарегистрирован Минздравом в августе 2020 года. Его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, вакцина показала высокую иммуногенность и безопасность. Ее эффективность составила 91,6%, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.

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