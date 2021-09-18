Ученые доказали высокую эффективность "Спутника V" против Дельта-штамма

БУЭНОС-АЙРЕС. 16 СЕНТЯБРЯ - Российская вакцина "Спутник V" эффективнее против Дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование аргентинского Национального университета Кордовы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ученые проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V", пишет РИА "Новости"

Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)", - сказано в материале.

Аргентина проводит серию исследований по применению вакцин. Ранее ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител после вакцинации "Спутником V" со временем только увеличивается.

Дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо Дельты, туда также внесли штаммы Альфа (британский), Бета (южноафриканский) и Гамма (бразильский).

Как подчеркивал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

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