"Спутник V" формирует долговременную защиту от коронавируса - российские ученые

КАЗАНЬ. 8 НОЯБРЯ - Ученые Казанского федерального университета в составе международной коллаборации изучили иммунный ответ привитых "Спутником V" жителей столицы Татарстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Исследования показали, что даже одна доза вакцины способна обеспечить защиту от коронавируса, а вторая доза ее усиливает. Иммунный ответ включает и выработку противовирусных антител, и Т-клеточную защиту. Кроме того, ученые из КФУ показали, что иммунитет у вакцинированных не отличается от того, который есть у переболевших. Все эти данные в совокупности говорят о формировании долговременной защиты от коронавируса. Впрочем, это не отменяет необходимости ревакцинации, сообщает сайт "Известия"

Исследование российские ученые проводили совместно с индийскими коллегами и специалистами из Ливерпульского университета Великобритании. На протяжении нескольких месяцев специалисты изучали иммунный ответ привитых и переболевших жителей Казани. Всего в исследовании приняли участие 40 человек.

В этом исследовании мы стремились проанализировать эффективность формирования комплексного иммунитета после вакцинации "Спутником V". Мы выявили сходство между ответом, вызванным иммунизацией, и ответом, развившимся после выздоровления после COVID-19", - сообщил "Известиям" директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете Альберт Ризванов.

Через 21 день после вакцинации вторым компонентом вакцины у привитых зарегистрировали уровень антител, значительно превышающий их средний показатель у переболевших COVID-19 на сравнимом сроке.

Кроме того, мы показали реактивность антител и Т-клеток через три и семь месяцев после вакцинации, что подразумевает наличие эффективного иммунного ответа и формирование долговременной иммунологической памяти", - рассказала руководитель исследования, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник КФУ Светлана Хайбуллина.

С инфекцией в организме борются две ветви иммунитета: гуморальный ответ (антитела) и клеточный. Антитела нейтрализуют вирус напрямую, связываясь с ним. А Т-клетки уничтожают инфицированные структуры, то есть саму базу, на которой вирус размножается, рассказали ученые.

Антитела в первую очередь полезны для защиты организма от инфекции, так как препятствуют проникновению вируса в клетки в самом начале. А вот уже за выздоровление в большей степени отвечает клеточный иммунитет, "выжигая" зараженные клетки и препятствуя его распространению в организме", - рассказал Ризванов.

Наличие и гуморальной, и клеточной защиты говорит о том, что организм максимально готов противостоять инфекции. Это свидетельствует о долгосрочном иммунном ответе и формировании иммунологической памяти у вакцинированных, это своеобразный "архив", куда иммунитет обращается и откуда "достает" информацию о возбудителе заболевания для быстрого запуска ответа на повторную инфекцию.

В целом исследование показало, что даже одна доза вакцины способна вызывать иммунный ответ. Вторая прививка существенно усиливает его. Кроме того, ученые из КФУ показали, что иммунный ответ у вакцинированных не отличается от того, что был сформирован у переболевших, то есть он такой же эффективный и комплексный, подчеркнул Ризванов. Но наличие антител и клеток памяти не отменяет необходимости ревакцинации в соответствии с рекомендациями Минздрава.

То, что иммунитет вырабатывается эффективно, и то, что в течение семи месяцев уровень антител даже немного возрастает (по сравнению с тремя месяцами после вакцинации), дает основания полагать, что иммунитет будет долговременным. В то же время через семь месяцев после вакцинации наблюдается некоторое снижение уровня Т-клеточного иммунитета, - рассказал Альберт Ризванов. - Судя по научной литературе, через шесть-девять месяцев иммунный ответ в целом может снижаться у некоторых пациентов, переболевших COVID-19, особенно в легкой форме. Поэтому лучше подстраховаться и не рассчитывать на то, что вы попали в число счастливчиков, у которых иммунный ответ сохраняется длительное время, и ревакцинироваться каждые шесть месяцев. Тем самым вы не только защитите себя, но и своих близких, так как вакцинированные могут в редких случаях болеть бессимптомно. Тем более появляются новые штаммы, которые потенциально могут скрываться от иммунного ответа", - добавил главный врач "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

Плюс проведенной казанскими учеными работы в том, что они никак не связаны с разработчиками вакцины, а значит, независимы, сказал "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Что касается разницы между вакцинным и естественным иммунитетом, то у переболевших ответ все же сильнее, так как у них вырабатывается локальная защита в точке входа вируса - в дыхательных путях, считает эксперт.

Однако измерить локальный иммунитет мы можем только на лабораторных животных, но не на человеке. Когда же мы берем доступный биоматериал - кровь и измеряем количество антител и Т-клеток, то иногда результаты получаются даже не в пользу естественного иммунитета", - отметил Волчков.

Сейчас специалисты КФУ продолжают свое исследование, чтобы выяснить, как иммунный ответ развивается в более долгосрочной перспективе - через шесть, девять и двенадцать месяцев после вакцинации.