В 1,7 раз выросла заболеваемость коронавирусом в Алматы, акимат усиливает проверки

Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - В сравнении с первой декадой декабря 2020 года зарегистрировано увеличение заболеваемости по коронавирусной инфекции в 1,7 раза, передает Kazakhstan Today.

С 1 января нового года идёт регистрация заболеваемости, в среднем от 100 до 130 случаев. Наибольшая заболеваемость отмечается среди возрастов 20-39 лет - 35%, и среди 40-59 лет - 31%. Основными местами заражения являются общественные места (объекты торговли, общепита) - 41%", - проинформировали в пресс-службе акима Алматы.

В целях недопущения дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации заместитель акима города Ержан Бабакумаров поручил мониторинговым группам при акиматах района города усилить проверочные мероприятия в местах повышенного риска заражения, в том числе в торговых центрах, рынках.

На особом контроле - "злостные нарушители" ограничительных мер из числа организаций общественного питания. На сегодня Специализированным судом города Алматы вынесены решения о наложении административного штрафа и приостановлении деятельности 16 объектов предпринимательства", - уточнили в ведомстве.

Управлением предпринимательства и инвестиций города в свою очередь будут проводиться разъяснительные работы.

Субъектам бизнеса, в особенности торгово-развлекательным центрам, торговым домам, непродовольственным магазинам, по информации акимата, необходимо обеспечить полное исполнение всех требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача города:

- обеспечить максимальный перевод на дистанционный формат работы сотрудников;

- ответственному лицу перед началом работы (смены) проводить ежедневную термометрию персонала с регистрацией на бумажном или электронном носителях, с использованием бесконтактных термометров (тепловизоров);

- исключить допуск к работе сотрудников с любыми признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, затруднение дыхания), в случае выявления или появления симптомов, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи;

- обеспечить персонал запасом одноразовых медицинских масок, одноразовыми перчатками, кожными антисептиками для обработки рук;

- на видных и доступных местах в торговых залах, кассовой зоне, при входе на объект предусмотреть установку санитайзеров для дезинфекции рук, разместить памятки по профилактике коронавирусной инфекции;

- проводить термометрию посетителей;

- обеспечить ограничение числа посетителей из расчета 1 человек на 4 квадратных метра площади;

- допуск в торговые залы осуществлять при наличии социальной разметки;

- проводить дезинфекцию помещений, ежедневную влажную уборку помещений;

Ответственность за организацию и осуществление мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 несет администрация торгового объекта, отметили в акимате.

На сегодня в Алматы зарегистрировано 20 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом только за последние сутки - 131 факта заражения.

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