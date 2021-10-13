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МОСКВА. 12 ОКТЯБРЯ - ВОЗ может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца текущего года при условии подписания необходимых юридических документов, заявила в интервью РИА Новости
старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее ВОЗ приостановила процесс оценки "Спутника V", аргументировав это нехваткой ряда юридических процедур.
Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция", - сказала Сваминатан.
Она добавила, что в организации рассчитывают начать инспекцию как можно скорее.
Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен", - сказала эксперт.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала
применять дополнительные дозы вакцин от COVID-19 людям с "умеренно и сильно ослабленным иммунитетом". Об этом сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ, опубликовавшая выводы Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации.
По прогнозу ВОЗ, после пандемии заболевания COVID-19 в мире ожидается
пандемия психических расстройств.
В 2022 году Россия планирует
выпуск детской вакцины от коронавируса.
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ОКТЯБРЯ - Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса "Ел ушін егілемін" посетил Талдыкорган, чтобы в ходе встреч с медиками, экспертами, волонтерами, представителями СМИ предоставить жителям региона объективную информацию о ситуации с COVID-19 и необходимости вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматинской области за последние 2 недели снижается уровень заболеваемости COVID-19, недельный прирост снизился с 0,4% до 0,3%. Показатель удерживается на уровне 120-130 случаев в день. Об этом стало известно в ходе брифинга в Jetisy Media.
Активисты штаба отметили, что по стране фиксируется снижение темпов вакцинации. Так, если в середине июля вакцину получали до 130 тысяч человек в сутки, то сейчас иммунизируются всего 30 тысяч казахстанцев. Темпы вакцинации в Алматинской области несколько отстают от общереспубликанских. За последний месяц охват вакцинацией первым компонентом в области увеличился на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) в то время, как общереспубликанский показатель увеличился на 8,5 процентных пункта и достиг 79%. Область по данному показателю занимает 9 место среди всех регионов.
Один из представителей Гражданского штаба Серик Беркамалов в ходе брифинга в Jetisy Media отметил, что "ситуация в стране намного хуже, чем в прошлом году".
15 августа 2020 года было зарегистрировано 1,2 тысячи случаев заболеваний COVID-19. В этом году показатель вырос в шесть раз - до 8,3 тысячи случаев в сутки. В прошлом году 15 августа официально были зарегистрированы 20 тысяч человек, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении, сейчас увеличение в шесть раз - до 117,8 тысяч человек. На стационарном лечении в прошлом году находилось 3,4 тысячи человек, в этом году рост произошел в девять раз - до 31,5 тысячи человек. Мы видим, что Казахстан критически запаздывает с темпами вакцинации, это влияет на высокие показатели пандемии и увеличение смертности. В настоящий момент в нашей стране вакцинировано всего 7,5 млн взрослого населения из 10 млн человек, подлежащих вакцинации", - сказал он.
Спикеры также ответили на самый часто задаваемый вопрос о вакцинации детей.
По их словам, без разрешения родителей детей вакцинировать не будут. Следовательно, не будут допускаться факты дискриминации. То есть невакцинированные дети также будут посещать школы.
Представили Гражданского штаба также отметили, что если человек отказывается от вакцины, то для посещения работы и других мест скопления людей необходимо еженедельно сдавать ПЦР-тест.
АЛМАТЫ. 11 ОКТЯБРЯ - По прогнозу ВОЗ, после пандемии заболевания COVID-19 в мире ожидается пандемия психических расстройств. Об этом сегодня на брифинге в РСК сообщил национальный консультант по психическому здоровью в Казахстане и странам Центральной Азии Странового офиса ВОЗ в РК Николай Негай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Когда только началась пандемия, на первый план вышли психосоциальные причины. Локдауны, потеря работы, изменение образа жизни, дистанционная работа и так далее - все это оказало серьезное влияние. Тогда мы уже начали говорить о частых нарушениях сна, тревоге, панических атаках, о посттравматическом стрессовом синдроме, о котором постоянно говорится. Во всем мире достаточно серьезная ситуация", - сказал Николай Негай.
Он отметил, что уже есть научные данные о воздействии и самого вируса на человека, которой в некоторых случаях влияет на психические расстройства. Доказано, что COVID-19 обладает серьезным нейротропным действием, влияя на нервные клетки. Кроме того, влияние неадекватного иммунного ответа приводит к цитокиновому шторму, а он приводит к нарушению гематоэнцефалического барьера и оказывает негативное влияние на структуры, отвечающие за психическое здоровье.
Также во время заболевания за счет респираторного синдрома падает концентрация кислорода в крови. Если это продолжается длительное время, то центральная нервная система, нервные клетки сильно реагируют на кислородное голодание, что также может иметь последствия.
На сегодня есть четкие данные об основных проявлениях постковидного синдрома. Очень часто встречаются когнитивные нарушения, посттравматические переживания, которые были, особенно у лиц с тяжелой формой заболевания", - отметил Николай Негай.