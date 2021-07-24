В 4,5 раз выросла заболеваемость коронавирусом среди детей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮЛЯ - В ходе пресс-конференции в СЦК вице-министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса среди детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Ажар Гиният с начала года в стране зарегистрировано 34 тыс. случаев заболевания коронавирусом среди детей. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 558 детей, четверо из них в тяжелом состоянии.

Также коронавирус наблюдается у 13 новорожденных.

Вице-министр подчеркнула, что за последний месяц заболеваемость КВИ среди детей выросла в 4,5 раза.

Кроме того, она добавила, что в Казахстане было зафиксировано два летальных случая от коронавируса среди детей: в СКО и Нур-Султане.





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