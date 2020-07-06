В акимате Алмалинского района разъяснили строгие ограничительные меры

Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - В акимате Алмалинского района Алматы рассказали об объектах, приостановивших работу на период введения строгих ограничительных мер с 5 до 20 июля, передает Kazakhstan Today.

В Алмалинском районе временно запрещена деятельность 25 торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых домов, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и стационарных объектов питания с летними террасами и отдельным входом.

Кроме того, в целях стабилизации эпидемиологической обстановки будет приостановлена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков, кроме расположенных под навесом легкой конструкции, 19 религиозных объектов, 39 компьютерных клубов, четырех кинотеатров, 309 салонов красоты и парикмахерских, различных развлекательных учреждений.

Приостановлена деятельность SPA-центров, общественных бань, саун, кабинетов массажа, запрещена деятельность всех спортивных объектов, образовательных центров, детских кабинетов коррекции, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), мест детского досуга и дополнительного обучения, фудкортов, банкетных залов, непродовольственных магазинов площадью более 500 квадратных метров, за исключением доставки.

В акимате подчеркнули, что купание в озере Сайран запрещено.

Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, чья деятельность разрешена, на объектах поручили усиленный санитарно-дезинфекционный режим и соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями.

При этом в районном акимате сообщили, что в период карантина будет проводиться дезинфекция проезжей части, тротуаров, прилегающей территории мест массового скопления людей, скамеек и малых архитектурных форм в скверах, парках, зеленых зонах, мусорных контейнерных площадок, 11 подземных и одного надземного переходов.

В районе мониторинг и контроль будут осуществлять мобильные группы в составе сотрудников районного Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы и акимата района по обеспечению соблюдения требований санитарно-карантинных и строгих ограничительных мер.

Жителей Алмалинского района призывают строго соблюдать принцип самоизоляции, масочного режима, социального дистанцирования.

Напомним, в Казахстане объявили об усилении карантинных мер.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства