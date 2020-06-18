Алматы.17 июня. Kazakhstan Today - В акимате Алматы рассказали, как вести себя при заражении коронавирусной инфекцией и куда обращаться, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в акимате, бессимптомная форма коронавирусной инфекции при положительном результате - это отсутствие жалоб, клинических симптомов и патологических изменений при инструментальной визуализации легких. Лица с бессимптомной формой COVID-19 являются источниками инфекции, а также у них могут появиться клинические проявления в течение 14 дней наблюдения.

Диагностика коронавирусной инфекции проводится двумя способами: путем проведения экспресс-тестирования и ПЦР-обследование. Экспресс-тесты проводятся при помощи сдачи крови, а для ПЦР-диагностики необходим забор биологического материала из носоглотки и зева.

Тестирование на коронавирусную инфекцию можно пройти в следующих лабораториях:

- Национальный центр экспертизы (НЦЭ); - Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ);

- Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга (НПЦСЭЭиМ);

- Medical Partners Korea Clinic (МРК);

- Центр по профилактике и борьбе со СПИД (ГорСПИД);

- КДЛ "Олимп";

- Национальный центр экспертизы (улица Жибек Жолы, 3); стоимость теста на COVID-19 методом ПЦР - 11 500 тенге; ведется онлайн-запись на сайте nce.kz; телефон: 382-35-65;

- ТОО Medical Partners Korea Clinic (MPK) южнокорейский мобильный скрининг-центр (ниже проспекта аль-Фараби, заезд со стороны улицы Казыбаева, бизнес центр "Нурлы Тау"); стоимость услуги - 15 500 тенге; ведется онлайн-запись на сайте mpk.kz; телефон: 355-41-00

- клинико-диагностическая лаборатория "ОЛИМП" (улица Гагарина, 236-б, улица Халиуллина, 32, улица Байзакова, 221/155, улица Жандосова, 1В, улица Сейфуллина, 549); стоимость теста методом ПЦР - 15 400 тенге + забор 540 тенге; ведется онлайн-запись на сайте kdlolymp.kz; телефон: 259-79-69;

- ТОО "Медикер" (улица Сатпаева, 18-а); стоимость теста методом ПЦР - 19 000 тенге; ведется онлайн-запись на сайте mediker.kz; телефон 311-51-16

В новой лаборатории на территории КЦДС "Атакент" тест на коронавирус смогут бесплатно пройти: безработные; члены малоимущих и многодетных семей; люди с ограниченными возможностями; пациенты при плановой госпитализации в стационар; пациенты старше 50 лет, состоящие на динамическом наблюдении с заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

1. При получении положительного результата теста на коронавирусную инфекцию и при отсутствии симптомов необходимо позвонить в поликлинику по месту прикрепления или в call-центр по номеру 3000-103, не выходя из дома.

Лица с бессимптомной формой заболевания подлежат медицинскому наблюдению в домашних условиях (домашний карантин) под наблюдением участковых врачей ПМСП с соблюдением противоэпидемического режима в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача.

Медицинское наблюдение будет проводиться согласно следующему алгоритму:

- ежедневный двухкратный обзвон;

- оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии и др.);

- сатурация (при возможности);

- видеоконсультация по необходимости, но не реже 1 раза в 3 дня.

Лица с бессимптомной формой заболевания снимаются с медицинского наблюдения после однократного отрицательного результата ПЦР-мазка из носоглотки, взятого на 10-й день изоляции. При получении положительного результата ПЦР-мазка медицинское наблюдение будет продолжено до 14-го дня, после чего заболевший будет снят с медицинского наблюдения при условии отсутствия симптомов.

2. При развитии клинических симптомов: повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациент направляется в инфекционный стационар.

К госпитализации подлежат пациенты с температурой тела 38,5 градуса в течение 3 дней, сатурацией (насыщение крови кислородом) менее 95%, признаками пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ).

3. Для профилактики заражения коронавирусной инфекцией необходимо:

- избегать места массового скопления людей;

- носить маски в общественных местах, включая общественный транспорт;

- соблюдать гигиену рук;

- соблюдать социальную дистанцию.

Были также названы наиболее опасные места с точки зрения угрозы распространения коронавируса. Ими являются места с массовыми скоплениями людей, а именно: офисы, помещения общепита и другие закрытые помещения.

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