В акимате Алматы рассказали о дополнительных мерах по борьбе с распространением COVID-19

Алматы. 22 июня. Kazakhstan Today - Акимат Алматы сообщил о дополнительных мерах по борьбе с распространением COVID-19 в городе, передает Kazakhstan Today.

По поручению акима города создана Комиссия по недопущению распространения коронавируса в Алматы. С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции комиссией при акимате приняты дополнительные меры по сдерживанию распространения COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы акима Алматы.

Так, с 22 июня будет увеличена мощность лабораторий. На сегодняшний день ПЦР-тестирования на коронавирус проводятся в шести специализированных лабораториях. Бесплатным тестированием охвачены лица, относящиеся к группе риска. Также имеется возможность пройти обследование на КВИ методом ПЦР на платной основе.

Возобновляет работу лаборатория "Олимп". С 24 июня также возобновит деятельность лаборатория MPK с пунктом забора на территории БЦ "Нурлы тау". С 26 июня начнет работу седьмая лаборатория мощностью 1 тыс. исследований в сутки, размещенная на территории КЦДС "Атакент". В данной лаборатории возможно проведение до 5 тыс. тестов в сутки.

Кроме того, для повышения доступности медицинской помощи пациентам с коронавирусом с 22 июня к имеющимся 600 провизорным койкам дополнительно будет развернуто еще 300 мест на базе больницы скорой неотложной медицинской помощи.

Ведется работа по увеличению количества инфекционных коек. Для этого будут перепрофилированы ряд других медицинских учреждений.

Для своевременной диагностики пневмоний составлен реестр поставщиков услуг компьютерной томографии, помимо государственных клиник, вовлечены частные поставщики медицинских услуг. Также дополнительно закуплено 2 компьютерных томографа. Во всех поликлиниках работают кабинеты рентгенографии.

Для обеспечения обратной связи с населением в городе функционирует единый contact-центр управления общественного здоровья с круглосуточным номером 3000-103, данный contact-центр интегрирован с call-центрами поликлиник.

Для мониторинга пациентов с бессимптомным течением заболевания или легкой степенью тяжести в каждой поликлинике работает специально обученная мобильная бригада, что позволяет обеспечить качественное наблюдение за всеми пациентами.

Приняты меры по лекарственному обеспечению медицинских организаций. Сформированы необходимые запасы. Данные дополнительные меры позволят стабилизировать ситуацию и повысить эффективность борьбы с COVID-19", - добавили в пресс-службе.

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