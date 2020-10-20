В акимате Алматы рассказали о цифровых проектах в здравоохранении

Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today -В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев, директор Алматинского городского филиала РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения" Гульнара Искакова рассказали о новых цифровых подходах в системе здравоохранения города, передает Kazakhstan Today.

В рамках контроля эпидемии и всего фона по здравоохранению мы совместно с управлением общественного здоровья и Республиканским центром электронного здравоохранения ищем варианты того, как правильно реагировать на ситуацию в городе, и, отталкиваясь от ситуации, создавать наиболее адаптивные инструменты для ее контроля", - сказал Конирбаев.

Так, разработана система аналитики соблюдения режима карантина по городу. Эта система позволяет отслеживать передвижение горожан, основываясь на обезличенные данные мобильных операторов, и нацелена на отслеживание индекса социальной изоляции. Агрегированные обезличенные данные позволяют выявлять места скопления мобильных абонентов и рассчитывать сопутствующие корреляции при интеграции с другими источниками данных.

При разработке основной фокус делался на том, что мы не собираем персонифицированные данные, а используем загрегированные данные. Для нас самое главное - провести правильную интеграцию по информационным системам, которые уже существуют. Здесь мы используем информационные системы "Сергек", по видеонаблюдению. Дополнительно мы сделали интеграцию с транспортным холдингом по общественному транспорту, и по каждому маршруту мы видим нагрузку по нему", - подчеркнул Конирбаев.

Также он остановился на работе системы по отслеживанию вызовов машин скорой медицинской помощи. Эта информационная система основана на активности скорой медицинской помощи в городе.

Изучая ситуацию в городе, мы видим активность передвижения автомобилей скорой медицинской помощи. Мы определили, что среднее передвижение по городу должно составлять 14-15 минут. Отталкиваясь от этого, в принципе мы можем стремиться к определенной точке, когда среднее время доезда - 10 минут по 11 подстанции, 14 минут по 4 подстанции. Погружаясь в эти вопросы, мы можем определять, на основе чего идет задержка, следить за передвижением по городу всех автомобилей скорой медицинской помощи. С одной стороны, мы смотрим по загрузке, с другой - по активности бригад скорой медицинской помощи. В Алатауском районе среднее время доезда было 30 минут, благодаря установлению подстанции, среднее время доезда на данном участке уменьшилось до 11 минут", - отметил Конирбаев в заключение.

Напомним, в Алматы разрабатывается социальная карта по упрощению процедуры получения медуслуг и открытию амбулаторий в шаговой доступности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства