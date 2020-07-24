В акимате Мангистау рассказали об эпидобстановке по КВИ в регионе

Актау. 23 июля. Kazakhstan Today -С 27 марта по 22 июля число зараженных COVID-19 составило 2444 человек. 754 пациентов с симптомами и 1690 бессимптомных пациентов. Летальных случаев - 39, выздоровевших - 1588 (65%). По области в инфекционных стационарах на лечении находятся - 152 пациента, в провизорных - 757, еще 1235 человек лечатся в домашних условиях, передает Kazakhstan Today.



Заместитель акима области Каныбек Жумашев на прошедшем заседании областного оперативного штаба с участием главы региона Серикбая Трумова заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Мангистауской области стабильная.



Как сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области, 22 июля число зараженных вирусом за сутки достигло 47. Интенсивность роста заболевания за сутки составила 1,9%. По области в пяти государственных и частных лабораториях методом ПЦР были проверены 73 362 человека, у 2444 проверенных положительный результат.



В области зарегистрировано 754 пациента с симптомами вируса. В Актау - 261, Жанаозене - 112, Тупкараганском районе - 21, Каракиянском - 68, Мангистауском - 22, Мунайлинском - 95, в Бейнеуском районе - 175.



Регистрация коронавирусной инфекции по месяцам:



в марте - 1 факт (0,1%);



в апреле - 47 фактов (7,4%);



в мае - 176 (27,0%);



в июне - 267 (41,0%);



в июле - 231 факт (24,5%).



Ситуация на предприятиях региона:



Каражанбасмунай - 211 фактов;



Мангистаумунайгаз - 52 факта;



Бузачи Оперейтинг - 95 фактов.



Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой назвал причины резкого роста заболеваемости коронавирусом после прекращения карантина.



Напомним, за сутки в Казахстане выявили 1646 заболевших коронавирусом. Всего в стране выявлено 76 799 заболевших КВИ.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства